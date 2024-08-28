Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо зіграє з Ворсклою та інші пари 1/8 Кубка України arrow

Динамо зіграє з Ворсклою та інші пари 1/8 Кубка України

28 серпня 2024 13:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Динамо зіграє з Ворсклою, Шахтар прийме Зорю в 1/8 Кубка України
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Усі команди, які вийшли до 1/8 Кубка України, дізналися своїх суперників. У чвертьфіналі турніру можуть опинитися представники Першої ліги.

Центральним поєдинком цієї стадії турніру може стати протистояння житомирської та криворізької команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У середу, 28 серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону 2024/2025. Чинний володар трофея "Шахтар" зіграє з луганською "Зорею".

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Усі пари 1/8 Кубка України

У чвертьфіналі турніру гратиме або "Пробій" із Другої ліги, який вибив із Кубка України "Інгулець", або "Буковина", яка представляє Першу лігу.

"Полісся" та "Кривбас", які минулого сезону боролися за чемпіонський титул УПЛ, зустрінуться в очному матчі. Чинному володарю трофея дісталася у суперники "Зоря", яка не вигравала у "Шахтаря" з 2021 року.

  • "Верес" — "Оболонь"
  • "Пробій" — "Буковина"
  • "Шахтар" — "Зоря"
  • "Полісся" — "Кривбас"
  • "Ворскла" — "Динамо"
  • "Вікторія" Суми — ЛНЗ
  • ЮКСА — "Олександрія"
  • "Рух" — "Карпати"

Попередня дата проведення матчів 1/8 Кубка України — 30 жовтня.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії. 

Мілевський розкритикував Шовковського через заміни у матчі "Динамо" з "РБ Зальцбург". 

На US Open з українок залишились тільки Світоліна, Калініна та Костюк — проте є важливий нюанс. 

Тренер "РБ Зальцбург" зізнався, чим "Динамо" його здивувало — деталі. 

спорт футбол ФК Шахтар Динамо Кубок України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:40 СБУ викрила двох колаборантів, які проводили окупаційні референдуми

14:39 У Волинському ТЦК рекомендують працівникам у випадку загрози життю відкривати вогонь на ураження

14:35 Британія підтримує удари по Росії ракетами Storm Shadow, але є нюанс, — The Telegraph

14:34 Народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, які завтра омине 35-градусна спека

14:31 Військові вперше показали український танк "Оплот", який працює на Харківщині

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

14:30 Ціни на нерухомість в Україні злетять до кінця року — скільки коштуватиме квадрат

14:25 Як наблизити гендерну рівність у бізнесі — нова адвокаційна кампанія

14:23 Киянин цікавився легітимністю президента під час війни — рішення Одеського суду

14:12 В Україні створили застосунок для перевірки штрафів від ТЦК

14:11 На Прикарпатті спалили автівку, яка мала відправитись на фронт

14:40 СБУ викрила двох колаборантів, які проводили окупаційні референдуми

14:39 У Волинському ТЦК рекомендують працівникам у випадку загрози життю відкривати вогонь на ураження

14:35 Британія підтримує удари по Росії ракетами Storm Shadow, але є нюанс, — The Telegraph

14:34 Народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, які завтра омине 35-градусна спека

14:31 Військові вперше показали український танк "Оплот", який працює на Харківщині

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

14:30 Ціни на нерухомість в Україні злетять до кінця року — скільки коштуватиме квадрат

14:25 Як наблизити гендерну рівність у бізнесі — нова адвокаційна кампанія

14:23 Киянин цікавився легітимністю президента під час війни — рішення Одеського суду

14:12 В Україні створили застосунок для перевірки штрафів від ТЦК

14:11 На Прикарпатті спалили автівку, яка мала відправитись на фронт

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі