Динамо зіграє з Ворсклою, Шахтар прийме Зорю в 1/8 Кубка України

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Усі команди, які вийшли до 1/8 Кубка України, дізналися своїх суперників. У чвертьфіналі турніру можуть опинитися представники Першої ліги.

Центральним поєдинком цієї стадії турніру може стати протистояння житомирської та криворізької команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 28 серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону 2024/2025. Чинний володар трофея "Шахтар" зіграє з луганською "Зорею".

Микола Шапаренко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Усі пари 1/8 Кубка України

У чвертьфіналі турніру гратиме або "Пробій" із Другої ліги, який вибив із Кубка України "Інгулець", або "Буковина", яка представляє Першу лігу.

"Полісся" та "Кривбас", які минулого сезону боролися за чемпіонський титул УПЛ, зустрінуться в очному матчі. Чинному володарю трофея дісталася у суперники "Зоря", яка не вигравала у "Шахтаря" з 2021 року.

"Верес" — "Оболонь"

"Пробій" — "Буковина"

"Шахтар" — "Зоря"

"Полісся" — "Кривбас"

"Ворскла" — "Динамо"

"Вікторія" Суми — ЛНЗ

ЮКСА — "Олександрія"

"Рух" — "Карпати"

Попередня дата проведення матчів 1/8 Кубка України — 30 жовтня.

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