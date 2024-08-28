Динамо сыграет с Ворсклой, Шахтер примет Зарю в 1/8 Кубка Украины

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Все команды, которые вышли в 1/8 Кубка Украины, узнали своих соперников. В четвертьфинале турнира могут оказаться представители Первой лиги.

Центральным поединком этой стадии турнира может стать противостояние житомирской и криворожской команд, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 28 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2024/2025. Действующий обладатель трофея "Шахтер" сыграет с луганской "Зарей".

Николай Шапаренко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Все пары 1/8 Кубка Украины

В четвертьфинале турнира будет играть либо "Пробий" из Второй лиги, который выбил из Кубка Украины "Ингулец", либо "Буковина", которая представляет Первую лигу.

"Полесье" и "Кривбасс", который в прошлом сезоне боролись за чемпионский титул УПЛ, встретятся в очном матче. Действующему обладателю трофея досталась в соперники "Заря", которая не выигрывала у "Шахтера" с 2021 года.

"Верес" — "Оболонь"

"Пробий" — "Буковина"

"Шахтер" — "Заря"

"Полесье" — "Кривбасс"

"Ворскла" — "Динамо"

"Виктория" Сумы — ЛНЗ

ЮКСА — "Александрия"

"Рух" — "Карпаты"

Предварительная дата проведения матчей 1/8 Кубка Украины — 30 октября.

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