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Динамо сыграет с Ворсклой и другие пары 1/8 Кубка Украины

28 августа 2024 13:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Динамо сыграет с Ворсклой, Шахтер примет Зарю в 1/8 Кубка Украины
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Все команды, которые вышли в 1/8 Кубка Украины, узнали своих соперников. В четвертьфинале турнира могут оказаться представители Первой лиги.

Центральным поединком этой стадии турнира может стать противостояние житомирской и криворожской команд, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В среду, 28 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2024/2025. Действующий обладатель трофея "Шахтер" сыграет с луганской "Зарей". 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Все пары 1/8 Кубка Украины 

В четвертьфинале турнира будет играть либо "Пробий" из Второй лиги, который выбил из Кубка Украины "Ингулец", либо "Буковина", которая представляет Первую лигу. 

"Полесье" и "Кривбасс", который в прошлом сезоне боролись за чемпионский титул УПЛ, встретятся в очном матче. Действующему обладателю трофея досталась в соперники "Заря", которая не выигрывала у "Шахтера" с 2021 года. 

  • "Верес" — "Оболонь"
  • "Пробий" — "Буковина"
  • "Шахтер" — "Заря"
  • "Полесье" — "Кривбасс"
  • "Ворскла" — "Динамо"
  • "Виктория" Сумы — ЛНЗ
  • ЮКСА — "Александрия"
  • "Рух" — "Карпаты"

Предварительная дата проведения матчей 1/8 Кубка Украины — 30 октября.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

Милевский раскритиковал Шовковского из-за замен в матче "Динамо" с "РБ Зальцбург". 

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс. 

Тренер "РБ Зальцбург" признался, чем "Динамо" его удивило — детали. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо Кубок Украины

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