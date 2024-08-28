Динамо сыграет с Ворсклой, Шахтер примет Зарю в 1/8 Кубка Украины

Динамо сыграет с Ворсклой и другие пары 1/8 Кубка Украины
Все команды, которые вышли в 1/8 Кубка Украины, узнали своих соперников. В четвертьфинале турнира могут оказаться представители Первой лиги.
Центральным поединком этой стадии турнира может стать противостояние житомирской и криворожской команд, сообщает портал Новини.LIVE.
В среду, 28 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2024/2025. Действующий обладатель трофея "Шахтер" сыграет с луганской "Зарей".
Все пары 1/8 Кубка Украины
В четвертьфинале турнира будет играть либо "Пробий" из Второй лиги, который выбил из Кубка Украины "Ингулец", либо "Буковина", которая представляет Первую лигу.
"Полесье" и "Кривбасс", который в прошлом сезоне боролись за чемпионский титул УПЛ, встретятся в очном матче. Действующему обладателю трофея досталась в соперники "Заря", которая не выигрывала у "Шахтера" с 2021 года.
- "Верес" — "Оболонь"
- "Пробий" — "Буковина"
- "Шахтер" — "Заря"
- "Полесье" — "Кривбасс"
- "Ворскла" — "Динамо"
- "Виктория" Сумы — ЛНЗ
- ЮКСА — "Александрия"
- "Рух" — "Карпаты"
Предварительная дата проведения матчей 1/8 Кубка Украины — 30 октября.
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