Динамо готувало гучний трансфер гравця з УПЛ — що відомо

Гравці київського "Динамо" під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

У чемпіонаті України з футболу триває міжнародна пауза. Проте, вже цього тижня команди відновлять боротьбу за чемпіонство.

Київське "Динамо" розглядало варіант із підсиленням складу одним із найвідоміших легіонерів УПЛ, повідомляє ТаТоТаке.

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Про кого йдеться

Київський клуб цікавився півзахисником черкаського ЛНЗ Мухарремом Яшарі. У "Динамо" розглядали варіант із його орендою, але, схоже, далі цікавості справа не дійшла.

Яшарі — гравець збірної Косова. Цього сезону він провів 21 поєдинок за ЛНЗ, у яких забив п'ять м'ячів та віддав сім гольових передач.

За даними ЗМІ, раніше цим гравцем цікавився австрійський ЛАСК, але він не потягнув суму, яку за нього хотіли в ЛНЗ.

Нагадаємо, мадридський "Реал" наприкінці сезону може змінити тренера, вже є заміна для Анчелотті.

Артем Мілевський пояснив, де у нього беруться гроші після завершення кар'єри професійного футболіста.

Важливий гравець київського "Динамо" може залишити клуб влітку та переїхати до Туреччини.

"Динамо" також може відпустити півзахисника Миколу Шапаренка, яким цікавляться у Європі.