Динамо готувало гучний трансфер гравця з УПЛ — що відомо

Динамо знайшло в УПЛ "нового Буяльського", але не підписало його
У чемпіонаті України з футболу триває міжнародна пауза. Проте, вже цього тижня команди відновлять боротьбу за чемпіонство.
Київське "Динамо" розглядало варіант із підсиленням складу одним із найвідоміших легіонерів УПЛ, повідомляє ТаТоТаке.
Цей гравець вже показав цього сезону дуже помітну гру. На нього звернули увагу європейські клуби.
Про кого йдеться
Київський клуб цікавився півзахисником черкаського ЛНЗ Мухарремом Яшарі. У "Динамо" розглядали варіант із його орендою, але, схоже, далі цікавості справа не дійшла.
Яшарі — гравець збірної Косова. Цього сезону він провів 21 поєдинок за ЛНЗ, у яких забив п'ять м'ячів та віддав сім гольових передач.
За даними ЗМІ, раніше цим гравцем цікавився австрійський ЛАСК, але він не потягнув суму, яку за нього хотіли в ЛНЗ.
Нагадаємо, мадридський "Реал" наприкінці сезону може змінити тренера, вже є заміна для Анчелотті.
Артем Мілевський пояснив, де у нього беруться гроші після завершення кар'єри професійного футболіста.
Важливий гравець київського "Динамо" може залишити клуб влітку та переїхати до Туреччини.
"Динамо" також може відпустити півзахисника Миколу Шапаренка, яким цікавляться у Європі.
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