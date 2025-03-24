Динамо готовило громкий трансфер игрока из УПЛ — что известно

Игроки киевского "Динамо" во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В чемпионате Украины по футболу продолжается международная пауза. Однако, уже на этой неделе команды возобновят борьбу за чемпионство.

Киевское "Динамо" рассматривало вариант с усилением состава одним из самых известных легионеров УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

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Этот игрок уже показал в этом сезоне очень заметную игру. На него обратили внимание европейские клубы.

О ком идет речь

Киевский клуб интересовался полузащитником черкасского ЛНЗ Мухарремом Яшари. В "Динамо" рассматривали вариант с его арендой, но, похоже, дальше любопытства дело не дошло.

Яшари — игрок сборной Косова. В этом сезоне он провел 21 поединок за ЛНЗ, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

По данным СМИ, ранее этим игроком интересовался австрийский ЛАСК, но он не потянул сумму, которую за него хотели в ЛНЗ.

Напомним, мадридский "Реал" в конце сезона может сменить тренера, уже есть замена для Анчелотти.

Артем Милевский объяснил, где у него берутся деньги после завершения карьеры профессионального футболиста.

Важный игрок киевского "Динамо" может покинуть клуб летом и переехать в Турцию.

"Динамо" также может отпустить полузащитника Николая Шапаренко, которым интересуются в Европе.