Динамо та Дніпро-1 хочуть підписати Авагімяна з Олександрії

Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко може піти зі столичного клубу. "Біло-сині" продадуть футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію щодо його трансферу.

"Динамо" вже обрало гравця, який може замінити Шапаренка, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

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Микола Шапаренко успішно провів другу половину сезону 2023/2024. Молодий 25-річний футболіст повністю відновився після травми та знову став одним із лідерів "Динамо". Декілька зарубіжних клубів відновили інтерес до гравця, який може розпочати новий сезон у закордонній команді.

Микола Шапаренко у збірній України. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Хто замінить Шапаренка

"Динамо" вже підписало контракт з Олександром Піхальонком, але може оформити трансфер ще одного півзахисника. Кандидатом на перехід до київського клубу став 27-річний хавбек "Олександрії" Артур Авагімян, який провів минулий сезон на правах оренди у "Чорноморці".

Артур Авагімян у матчі з "Шахтарем". Фото: instagram.com/avagimian10/

Також у послугах Авагімяна зацікавлений "Дніпро-1", який саме шукає заміну Олександру Піхальонку. Головний тренер цієї команди Юрій Максимов хоче бачити півзахисника у "Дніпрі-1", і керівництво клубу вже веде переговори щодо трансферу Авагімяна.

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