Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо знайшло заміну Шапаренку у відомому українському клубі arrow

Динамо знайшло заміну Шапаренку у відомому українському клубі

14 червня 2024 16:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо та Дніпро-1 хочуть підписати Авагімяна з Олександрії
Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко може піти зі столичного клубу. "Біло-сині" продадуть футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію щодо його трансферу.

"Динамо" вже обрало гравця, який може замінити Шапаренка, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

Читайте також:

Микола Шапаренко успішно провів другу половину сезону 2023/2024. Молодий 25-річний футболіст повністю відновився після травми та знову став одним із лідерів "Динамо". Декілька зарубіжних клубів відновили інтерес до гравця, який може розпочати новий сезон у закордонній команді.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко у збірній України. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Хто замінить Шапаренка

"Динамо" вже підписало контракт з Олександром Піхальонком, але може оформити трансфер ще одного півзахисника. Кандидатом на перехід до київського клубу став 27-річний хавбек "Олександрії" Артур Авагімян, який провів минулий сезон на правах оренди у "Чорноморці".

Артур Авагімян
Артур Авагімян у матчі з "Шахтарем". Фото: instagram.com/avagimian10/

Також у послугах Авагімяна зацікавлений "Дніпро-1", який саме шукає заміну Олександру Піхальонку. Головний тренер цієї команди Юрій Максимов хоче бачити півзахисника у "Дніпрі-1", і керівництво клубу вже веде переговори щодо трансферу Авагімяна.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю. 

Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори. 

Довбик вирішив піти з "Жирони" — відомо, який клуб обрав форвард. 

Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу

Футболіст збірної України переїде у відомий американський клуб.

спорт
Динамо
Чорноморець
футбол
Микола Шапаренко
Футбол трансфери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна