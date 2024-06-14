Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо нашло замену Шапаренко в известном украинском клубе arrow

Динамо нашло замену Шапаренко в известном украинском клубе

14 июня 2024 16:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо и Днепр-1 хотят подписать Авагимяна из Александрии
Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко может уйти из столичного клуба. "Бело-синие" продадут футболиста, если получат выгодное предложение по его трансферу.

"Динамо" уже выбрало игрока, который может заменить Шапаренко, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk

Читайте также:

Николай Шапаренко успешно провел вторую половину сезона 2023/2024. Молодой 25-летний футболист полностью восстановился после травмы и снова стал одним из лидеров "Динамо". Несколько зарубежных клубов возобновили интерес к игроку, который может начать новый сезон в зарубежной команде. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в сборной Украины. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Кто заменит Шапаренко 

"Динамо" уже подписало контракт с Александром Пихаленком, но может оформить трансфере еще одного полузащитника. Кандидатом на переход в киевский клуб стал 27-летний хавбек "Александрии" Артур Авагимян, который провел прошлый сезон на правах аренды в "Черноморце". 

Артур Авагимян
Артур Авагимян в матче с "Шахтером". Фото: instagram.com/avagimian10/

Также в услугах Авагимяна заинтересован "Днепр-1", который как раз ищет замену Александру Пихаленку. Главный тренер этой команды Юрий Максимов хочет видеть полузащитника в "Днепре-1", и руководство клуба уже ведет переговоры по трансферу Авагимяна. 

Напомним, Лунин готовится к трансферу — "Реал" нашел замену украинцу.

Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры. 

Довбик принял решение уйти из "Жироны" — известно, какой клуб выбрал форвард.

Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу

Футболист сборной Украины переедет в известный американский клуб

спорт
Динамо
Черноморец
футбол
Николай Шапаренко
Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина