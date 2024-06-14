Динамо и Днепр-1 хотят подписать Авагимяна из Александрии

Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко может уйти из столичного клуба. "Бело-синие" продадут футболиста, если получат выгодное предложение по его трансферу.

"Динамо" уже выбрало игрока, который может заменить Шапаренко, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

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Николай Шапаренко успешно провел вторую половину сезона 2023/2024. Молодой 25-летний футболист полностью восстановился после травмы и снова стал одним из лидеров "Динамо". Несколько зарубежных клубов возобновили интерес к игроку, который может начать новый сезон в зарубежной команде.

Николай Шапаренко в сборной Украины. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Кто заменит Шапаренко

"Динамо" уже подписало контракт с Александром Пихаленком, но может оформить трансфере еще одного полузащитника. Кандидатом на переход в киевский клуб стал 27-летний хавбек "Александрии" Артур Авагимян, который провел прошлый сезон на правах аренды в "Черноморце".

Артур Авагимян в матче с "Шахтером". Фото: instagram.com/avagimian10/

Также в услугах Авагимяна заинтересован "Днепр-1", который как раз ищет замену Александру Пихаленку. Главный тренер этой команды Юрий Максимов хочет видеть полузащитника в "Днепре-1", и руководство клуба уже ведет переговоры по трансферу Авагимяна.

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