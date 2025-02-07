Олександрія підписала вихованця конкурента в боротьбі за чемпіонство

Антон Боль під час виступу в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Уже третій за рахунком колишній футболіст київського "Динамо" підписав контракт з "Олександрією". Команда Руслана Ротаня продовжує посилювати склад напередодні другої частини сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Олександрія" вже офіційно представила нового гравця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Колишній футболіст київського "Динамо" Антон Боль виступатиме за "Олександрію". Молодий 22-річний захисник перебував без клубу з літа 2024 року після того, як "біло-сині" не продовжили з ним угоду.

Антон Боль підписує контракт. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Деталі трансферу в "Олександрію"

У команді Руслана Ротаня виступатиме вже третій колишній футболіст "Динамо". Раніше цієї зими контракти з "Олександрією" підписали Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв. Тепер до них приєднався й Антон Боль.

Колишній футболіст юнацьких та молодіжної збірних України виступатиме під 86 номером. Він підписав контракт із новим клубом до літа 2027 року. Футболіст дістався "Олександрії" безкоштовно, на правах вільного агента.

Антон Боль в "Олександрії". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Минулого сезону Боль виступав в оренді за "Зорю". Він провів 12 поєдинків за луганську команду і зробив 1 результативну передачу.

"Олександрія" завершила перше коло УПЛ на 2 місці в турнірній таблиці.

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