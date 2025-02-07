Александрия подписала воспитанника конкурента по борьбе за чемпионство

Антон Боль во время выступления в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Уже третий по счету бывший футболист киевского "Динамо" подписал контракт с "Александрией". Команда Руслана Ротаня продолжает усиливать состав накануне второй части сезона в украинской Премьер-лиге.

"Александрия" уже официально представила нового игрока, сообщает официальный сайт клуба.

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Бывший футболист киевского "Динамо" Антон Боль будет выступать за "Александрию". Молодой 22-летний защитник находился без клуба с лета 2024 года после того, как "бело-синие" не продлили с ним соглашение.

Антон Боль подписывает контракт. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Детали трансфера в "Александрию"

В команде Руслана Ротаня будет выступать уже третий бывший футболист "Динамо". Ранее этой зимой контракты с "Александрией" подписали Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Теперь к ним присоединился и Антон Боль.

Бывший футболист юношеских и молодежной сборных Украины будет выступать под 86 номером. Он подписал контракт с новым клубом до лета 2027 года. Футболист достался "Александрии" бесплатно, на правах свободного агента.

Антон Боль в "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

В прошлом сезоне Боль выступал в аренде за "Зарю". Он провел 12 поединков за луганскую команду и сделал 1 результативную передачу.

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