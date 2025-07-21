Дюбуа через вечірку запізнився на бій з Усиком — деталі

Олександр Усик. Фото: Reuters

Британський боксер Даніель Дюбуа міг бути не готовий до бою проти абсолютного чемпіона Олександра Усика. В цьому поєдинку він програв українцю нокаутом в п’ятому раунді.

Видання Mirror повідомило, що Дюбуа дуже пізно прибув на стадіон "Вемблі" перед боєм.

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Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

Дюбуа був на вечірці

За інформацією джерела, Дюбуа прибув із запізненням на бій, бо перед найважливішим боєм за кар’єру його батько Стенлі влаштував вечірку вдома, куди запросив гостей.

Дюбуа, який не знав присутніх крім батька, ненадовго залишив будинок, щоб відпочити перед поєдинком. Однак це спричинило затримку, оскільки акредитовані машини, які мали доставити Дюбуа на стадіон, використовувалися для перевезення гостей.

Через відсутність акредитації у автомобіля, яким їхав Дюбуа, він прибув на "Вемблі" лише за 80 хвилин до виходу в ринг, тоді як Усик вже годину був на стадіоні.

Дюбуа також затримався під час входу на арену, оскільки було багато гостей.

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