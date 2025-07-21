Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дюбуа был на вечеринке за несколько часов до боя с Усиком

Дюбуа был на вечеринке за несколько часов до боя с Усиком

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 21:56
Дюбуа из-за вечеринки опоздал на бой с Усиком — детали
Александр Усик. Фото: Reuters

Британский боксер Даниэль Дюбуа мог быть не готов к бою против абсолютного чемпиона Александра Усика. В этом поединке он проиграл украинцу нокаутом в пятом раунде.

Издание Mirror сообщило, что Дюбуа очень поздно прибыл на стадион "Уэмбли" перед боем.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

Дюбуа был на вечеринке

По информации источника, Дюбуа прибыл с опозданием на бой, потому что перед важнейшим боем за карьеру его отец Стэнли устроил вечеринку дома, куда пригласил гостей.

Дюбуа, который не знал присутствующих кроме отца, ненадолго покинул дом, чтобы отдохнуть перед поединком. Однако это повлекло за собой задержку, поскольку аккредитованные машины, которые должны были доставить Дюбуа на стадион, использовались для перевозки гостей.

Из-за отсутствия аккредитации у автомобиля, которым ехал Дюбуа, он прибыл на "Уэмбли" лишь за 80 минут до выхода в ринг, тогда как Усик уже час был на стадионе.

Дюбуа также задержался при входе на арену, поскольку было много гостей.

Напомним, Андрей Лунин принял непонятное решение чем шокировал болельщиков.

"Александрия" может отдать "Полесью" одного из последних лидеров прошлого сезона.

Игорь Цыганык рассказал, что киевскому "Динамо" нужно отдать в аренду наиболее перспективного футболиста.

Александр Усик начал новый бизнес в сфере питания.

Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа профессиональный бокс
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации