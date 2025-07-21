Дюбуа из-за вечеринки опоздал на бой с Усиком — детали

Александр Усик. Фото: Reuters

Британский боксер Даниэль Дюбуа мог быть не готов к бою против абсолютного чемпиона Александра Усика. В этом поединке он проиграл украинцу нокаутом в пятом раунде.

Издание Mirror сообщило, что Дюбуа очень поздно прибыл на стадион "Уэмбли" перед боем.

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Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

Дюбуа был на вечеринке

По информации источника, Дюбуа прибыл с опозданием на бой, потому что перед важнейшим боем за карьеру его отец Стэнли устроил вечеринку дома, куда пригласил гостей.

Дюбуа, который не знал присутствующих кроме отца, ненадолго покинул дом, чтобы отдохнуть перед поединком. Однако это повлекло за собой задержку, поскольку аккредитованные машины, которые должны были доставить Дюбуа на стадион, использовались для перевозки гостей.

Из-за отсутствия аккредитации у автомобиля, которым ехал Дюбуа, он прибыл на "Уэмбли" лишь за 80 минут до выхода в ринг, тогда как Усик уже час был на стадионе.

Дюбуа также задержался при входе на арену, поскольку было много гостей.

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