Дюбуа — Паркер: що боксери думають про бій з Усиком

Олександр Усик з командою. Фото: instagram.com/usykaa

У суботу, 22 лютого, в Саудівській Аравії відбудеться бій Дюбуа — Паркер, який вже вважається одним із найзнаковіших поєдинків цього року. Боксери визначать чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.

Переможець цього поєдинку, цілком вірогідно, стане наступним суперником українського боксера Олександра Усика, пише портал Новини.LIVE.

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Напередодні бою обидва суперники згадували українця. Звісно ж, в контексті можливого майбутнього бою.

Що говорив Дюбуа

Ще після другої перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юр Дюбуа вийшов на ринг та публічно викликав на бій українця.

Вони вже зустрічались у ринзі. Усик тоді переміг, хоча команда Дюбуа зробила все, щоб додати максимум скандалу. Мова йшла про удар британця нижче пояса, через що українець довго відходив від наслідків.

У таборі Дюбуа досі стверджують, що порушень не було і удар був вище.

Напередодні бою з Паркером Дюбуа в коментарі для DAZN заявив, що Усик знаходиться на вершині. Але поруч з ним. І такі бої мають відбуватися.

Що говорив Паркер

Джозеф Паркер, схоже, трохи більше зосереджений на майбутньому поєдинку з Дюбуа, ніж сам Дюбуа.

В коментарях він поки що старався уникати конкретних відповідей щодо можливого бою з Усиком.

Відповіді були, але звучали вони в основному "я буду битися з Усиком, але зараз я зосереджений на Дюбуа".

"Для початку — бій з Дюбуа та перемога. Не впевнений, чи буде реванш, чи я зможу битися з Усиком, чи що там вони ще запланували для мене. Я просто хочу битися з Даніелем і подивитися, що буде далі", — сказав він в одному із інтерв'ю.

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