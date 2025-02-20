Дюбуа — Паркер: що боксери думають про бій з Усиком

Дюбуа — Паркер: що боксери говорили про Усика
У суботу, 22 лютого, в Саудівській Аравії відбудеться бій Дюбуа — Паркер, який вже вважається одним із найзнаковіших поєдинків цього року. Боксери визначать чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.
Переможець цього поєдинку, цілком вірогідно, стане наступним суперником українського боксера Олександра Усика, пише портал Новини.LIVE.
Напередодні бою обидва суперники згадували українця. Звісно ж, в контексті можливого майбутнього бою.
Що говорив Дюбуа
Ще після другої перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юр Дюбуа вийшов на ринг та публічно викликав на бій українця.
Вони вже зустрічались у ринзі. Усик тоді переміг, хоча команда Дюбуа зробила все, щоб додати максимум скандалу. Мова йшла про удар британця нижче пояса, через що українець довго відходив від наслідків.
У таборі Дюбуа досі стверджують, що порушень не було і удар був вище.
Напередодні бою з Паркером Дюбуа в коментарі для DAZN заявив, що Усик знаходиться на вершині. Але поруч з ним. І такі бої мають відбуватися.
Що говорив Паркер
Джозеф Паркер, схоже, трохи більше зосереджений на майбутньому поєдинку з Дюбуа, ніж сам Дюбуа.
В коментарях він поки що старався уникати конкретних відповідей щодо можливого бою з Усиком.
Відповіді були, але звучали вони в основному "я буду битися з Усиком, але зараз я зосереджений на Дюбуа".
"Для початку — бій з Дюбуа та перемога. Не впевнений, чи буде реванш, чи я зможу битися з Усиком, чи що там вони ще запланували для мене. Я просто хочу битися з Даніелем і подивитися, що буде далі", — сказав він в одному із інтерв'ю.
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