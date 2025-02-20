Дюбуа — Паркер: что боксеры думают о бое с Усиком

Дюбуа — Паркер: что боксеры говорили об Усике
В субботу, 22 февраля, в Саудовской Аравии состоится бой Дюбуа — Паркер, который уже считается одним из самых знаковых поединков этого года. Боксеры определят чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.
Победитель этого поединка, вполне вероятно, станет следующим соперником украинского боксера Александра Усика, пишет портал Новини.LIVE.
Накануне боя оба соперника упоминали украинца. Конечно же, в контексте возможного будущего боя.
Что говорил Дюбуа
Еще после второй победы Александра Усика над Тайсоном Фьюром Дюбуа вышел на ринг и публично вызвал на бой украинца.
Они уже встречались в ринге. Усик тогда победил, хотя команда Дюбуа сделала все, чтобы добавить максимум скандала. Речь шла об ударе британца ниже пояса, из-за чего украинец долго отходил от последствий.
В лагере Дюбуа до сих пор утверждают, что нарушений не было и удар был выше.
Накануне боя с Паркером Дюбуа в комментарии для DAZN заявил, что Усик находится на вершине. Но рядом с ним. И такие бои должны происходить.
Что говорил Паркер
Джозеф Паркер, похоже, немного больше сосредоточен на предстоящем поединке с Дюбуа, чем сам Дюбуа.
В комментариях он пока старался избегать конкретных ответов относительно возможного боя с Усиком.
Ответы были, но звучали они в основном "я буду драться с Усиком, но сейчас я сосредоточен на Дюбуа".
"Для начала — бой с Дюбуа и победа. Не уверен, будет ли реванш, смогу ли я драться с Усиком, или что там они еще запланировали для меня. Я просто хочу драться с Даниэлем и посмотреть, что будет дальше", — сказал он в одном из интервью.
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