Дюбуа — Паркер: что боксеры думают о бое с Усиком

Александр Усик с командой. Фото: instagram.com/usykaa

В субботу, 22 февраля, в Саудовской Аравии состоится бой Дюбуа — Паркер, который уже считается одним из самых знаковых поединков этого года. Боксеры определят чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Победитель этого поединка, вполне вероятно, станет следующим соперником украинского боксера Александра Усика, пишет портал Новини.LIVE.

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Накануне боя оба соперника упоминали украинца. Конечно же, в контексте возможного будущего боя.

Что говорил Дюбуа

Еще после второй победы Александра Усика над Тайсоном Фьюром Дюбуа вышел на ринг и публично вызвал на бой украинца.

Они уже встречались в ринге. Усик тогда победил, хотя команда Дюбуа сделала все, чтобы добавить максимум скандала. Речь шла об ударе британца ниже пояса, из-за чего украинец долго отходил от последствий.

В лагере Дюбуа до сих пор утверждают, что нарушений не было и удар был выше.

Накануне боя с Паркером Дюбуа в комментарии для DAZN заявил, что Усик находится на вершине. Но рядом с ним. И такие бои должны происходить.

Что говорил Паркер

Джозеф Паркер, похоже, немного больше сосредоточен на предстоящем поединке с Дюбуа, чем сам Дюбуа.

В комментариях он пока старался избегать конкретных ответов относительно возможного боя с Усиком.

Ответы были, но звучали они в основном "я буду драться с Усиком, но сейчас я сосредоточен на Дюбуа".

"Для начала — бой с Дюбуа и победа. Не уверен, будет ли реванш, смогу ли я драться с Усиком, или что там они еще запланировали для меня. Я просто хочу драться с Даниэлем и посмотреть, что будет дальше", — сказал он в одном из интервью.

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