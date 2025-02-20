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Дюбуа — Паркер: що означає титул чемпіона світу за версією IBF

20 лютого 2025 15:54
Олексій Паламарчук - Редактор
Дюбуа — Паркер: що таке титул IBF і чому він такий важливий
Британський боксер Даніель Дюбуа. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Олексій Паламарчук - Редактор

У суботу, 22 лютого, Саудівська Аравія прийматиме топовий бій Дюбуа — Паркер. Боксери визначать чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF. 

Пояс IBF —- один із найпрестижніших у боксі, поряд з WBO, WBC та WBA, пише портал Новини.LIVE. 

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Що означають ці абревіатури? У чому між ними різниця? Та і як взагалі відрізняють чемпіонські пояси? Розповідаємо про це детальніше. Для початку спробуємо знайти відповідь на, напевно, найпопулярніше питання.

Чому поясів так багато

Усього є чотири основні (або просто ті, на які варто звертати увагу в першу чергу) організації та асоціації, які визначають власних чемпіонів світу за власними ж правилами: WBO, WBC, WBA та IBF. 

Бокс — дуже давній вид спорту, він був частиною ще стародавніх Олімпіад у Греції, і пройшов з людством практично всі історичні періоди.

Власне, появи різних організацій, різних федерацій та різних правил і варто розглядати в контексті часу та проходження історичних періодів. Те, як і хто визначав чемпіонів — це змінювалось з часом. Ну і враховуючи популярність цього виду спорту, бажаючих визначати чемпіонів завжди було дуже багато. 

Додаткова причина — дуже банальна. Це гроші. У сучасному світі тема "об'єднання поясів" завжди привертає серйозну увагу людей. Які несуть організаторам свої гроші. 

Що таке IBF

Розшифровується як Міжнародна боксерська федерація. Була заснована у 1983 році.

Причина появи IBF теж, в принципі, доволі банальна. Був такий собі Боб Лі. Він програв вибори на посаду президента WBA. І вирішив заснувати власну організацію.

Нинішнім чемпіоном світу у надважкій вазі за версією IBF є якраз Даніель Дюбуа. Інші відомі імена, у яких є пояси чемпіонів IBF: Джей Опетая, Артур Бетербієв та Василь Ломаченко. 

Пояси IBF мають червону основу та яскравий дизайн, так що є досить впізнаваними. 

Олександр Усик
Олександр Усик з чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/usykaa

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