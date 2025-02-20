Дюбуа — Паркер: что такое титул IBF и почему он так важен

Британский боксер Даниэль Дюбуа. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

В субботу, 22 февраля, Саудовская Аравия будет принимать топовый бой Дюбуа — Паркер. Боксеры определят чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Пояс IBF — один из самых престижных в боксе, наряду с WBO, WBC и WBA, пишет портал Новини.LIVE.

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Что означают эти аббревиатуры? В чем между ними разница? Да и как вообще отличают чемпионские пояса? Рассказываем об этом подробнее. Для начала попробуем найти ответ на, наверное, самый популярный вопрос.

Почему поясов так много

Всего есть четыре основные (или просто те, на которые стоит обращать внимание в первую очередь) организации и ассоциации, которые определяют собственных чемпионов мира по собственным же правилам: WBO, WBC, WBA и IBF.

Бокс — очень древний вид спорта, он был частью еще древних Олимпиад в Греции, и прошел с человечеством практически все исторические периоды.

Собственно, появления различных организаций, различных федераций и различных правил и стоит рассматривать в контексте времени и прохождения исторических периодов. То, как и кто определял чемпионов — это менялось со временем. Ну и учитывая популярность этого вида спорта, желающих определять чемпионов всегда было очень много.

Дополнительная причина — очень банальная. Это деньги. В современном мире тема "объединения поясов" всегда привлекает серьезное внимание людей, которые несут организаторам свои деньги.

Что такое IBF

Расшифровывается как Международная боксерская федерация. Была основана в 1983 году.

Причина появления IBF тоже, в принципе, довольно банальна. Был некий Боб Ли. Он проиграл выборы на пост президента WBA. И решил основать собственную организацию.

Нынешним чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF является как раз Даниэль Дюбуа. Другие известные имена, у которых есть пояса чемпионов IBF: Джей Опетая, Артур Бетербиев и Василий Ломаченко.

Пояса IBF имеют красную основу и яркий дизайн, так что являются достаточно узнаваемыми.

Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/usykaa

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