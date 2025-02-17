Дюбуа — Паркер: прогноз Джо Джойса на бій за звання чемпіона IBF

Британський боксер Даніель Дюбуа. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois

У суботу, 22 лютого, у Ер-Ріяді відбудеться бій Дюбуа — Паркер. Переможець отримає пояс чемпіона світу за версією IBF та шанс провести поєдинок проти українця Олександра Усика.

Британський боксер Джо Джойс, який теж виступає у надважкому дивізіоні, вважає, що у бою між Дюбуа та Паркером може бути два варіанти фіналу, повідомляє Sky Sports.

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Він впевнений, що на всіх фанатів боксу чекає відмінний поєдинок. А його результат залежатиме від багатьох речей.

Що сказав Джойс

"Я з нетерпінням чекаю на цей бій. Очевидно, переможе той, хто краще підготується. Я ділив ринг із обома хлопцями. Найімовірніше буде або перемога суддівським рішенням Паркера, або нокаут від Дюбуа", — зазначив британець.

За словами Джойса, все залежить "від настрою в день бою та ще багатьох речей".

"Я не впевнений, хто саме, але точно знаю, що на нас чекає відмінний поєдинок", – резюмував боксер.

Нагадаємо, ми дізнались, де зараз та чим займається колишній гравець "Динамо" та "Дніпра" Олег Протасов.

Даніель Дюбуа проведе бій проти Джозефа Паркера, його переможець може зустрітись з Олександром Усиком.

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