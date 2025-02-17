Дюбуа — Паркер: прогноз Джо Джойса на бой за звание чемпиона IBF

Британский боксер Даниэль Дюбуа. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде состоится бой Дюбуа — Паркер. Победитель получит пояс чемпиона мира по версии IBF и шанс провести поединок против украинца Александра Усика.

Британский боксер Джо Джойс, который тоже выступает в супертяжелом дивизионе, считает, что в бою между Дюбуа и Паркером может быть два варианта финала, сообщает Sky Sports.

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Что сказал Джойс

"Я с нетерпением жду этого боя. Очевидно, победит тот, кто лучше подготовится. Я делил ринг с обоими парнями. Вероятнее всего будет либо победа судейским решением Паркера, либо нокаут от Дюбуа", — отметил британец.

По словам Джойса, все зависит "от настроения в день боя и еще многих вещей".

"Я не уверен, кто именно, но точно знаю, что нас ждет отличный поединок", — резюмировал боксер.

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Даниэль Дюбуа проведет бой против Джозефа Паркера, его победитель может встретиться с Александром Усиком.

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