Дюбуа — Паркер: прогноз Джо Джойса на бой за звание чемпиона IBF

Дюбуа — Паркер: известный боксер прогнозирует два финала поединка
В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде состоится бой Дюбуа — Паркер. Победитель получит пояс чемпиона мира по версии IBF и шанс провести поединок против украинца Александра Усика.
Британский боксер Джо Джойс, который тоже выступает в супертяжелом дивизионе, считает, что в бою между Дюбуа и Паркером может быть два варианта финала, сообщает Sky Sports.
Он уверен, что всех фанатов бокса ждет отличный поединок. А его результат будет зависеть от многих вещей.
Что сказал Джойс
"Я с нетерпением жду этого боя. Очевидно, победит тот, кто лучше подготовится. Я делил ринг с обоими парнями. Вероятнее всего будет либо победа судейским решением Паркера, либо нокаут от Дюбуа", — отметил британец.
По словам Джойса, все зависит "от настроения в день боя и еще многих вещей".
"Я не уверен, кто именно, но точно знаю, что нас ждет отличный поединок", — резюмировал боксер.
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