Усик і Дюбуа провели стердаун — британець розлютився на українців

Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоні знову зустрілися чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO в суперважкій вазі Олександр Усик та власник титулу IBF Даніель Дюбуа. Боксери проведуть реванш 19 липня на "Вемблі".

Під час нової зустрічі боксери провели перший стердаун перед реваншем. Відео події опублікувала промоутерська компанія Queensberry Promotions.

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🔥 @dynamite_daniel_dubois goes OFF on @usykaa in their first fight week face off 😳



Live Worldwide & available to buy NOW via @daznboxing 🌎#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | #RiyadhSeason pic.twitter.com/LWNkeYhIvQ — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 15, 2025

Усик подивився в очі Дюбуа

Український боксер під час стердауну мовчки дивився в очі Дюбуа і не опускав погляд поки не отримав відповідну команду.

Більш активним та нервовим був Дюбуа, який постійно кричав. Особливо сильно британця рознервувала команда суперника, яка голосно підтримувала українця. Оскільки сторона Даніеля мовчала, то боксеру довелось самому за себе кричати.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня в польському Вроцлаві. Олександр переміг Даніеля нокаутом у дев’ятому раунді.

Поєдинок супроводжувався суперечками через удар Дюбуа в п’ятому раунді, який рефері визнав забороненим нижче пояса, давши Усику час на відновлення. Команда британця вважає, що удар був легальним і українцю мали зафіксувати нокаут.

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