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Главная Спорт Дюбуа и Усик провели стердаун — британец был нервным

Дюбуа и Усик провели стердаун — британец был нервным

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 19:07
Усик и Дюбуа провели стердаун — британец разозлился на украинцев
Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоне снова встретились чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа. Боксеры проведут реванш 19 июля на "Уэмбли".

Во время новой встречи боксеры провели первый стердаун перед реваншем. Видео события опубликовала промоутерская компания Queensberry Promotions.

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Усик посмотрел в глаза Дюбуа

Украинский боксер во время стердауна молча смотрел в глаза Дюбуа и не опускал взгляд, пока не получил соответствующую команду.

Более активным и нервным был Дюбуа, который постоянно кричал. Особенно сильно британца разозлила команда соперника, которая громко поддерживала украинца. Поскольку сторона Даниэля молчала, то боксеру пришлось самому за себя кричать.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа в польском Вроцлаве. Александр победил Даниэля нокаутом в девятом раунде.

Поединок сопровождался спорами из-за удара Дюбуа в пятом раунде, который рефери признал запрещенным ниже пояса, дав Усику время на восстановление. Команда британца считает, что удар был легальным и украинцу должны были зафиксировать нокаут.

Напомним, президенту США Дональду Трампу подарили кубок победителя КЧМ, а "Челси" получил копию.

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Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа супертяжелый вес
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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