Кохана захисника Таловєрова підкорила Instagram відвертим відео в купальнику

Дівчина Максима Таловєрова Єлизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

Український центральний захисник англійського "Плімута" Максим Таловєров радує оточуючих не лише своєю грою. У нього також дуже гарна дівчина.

Кохана Максима, яку звати Єлизавета, наче вийшла з глянцевої обкладинки. До цього висновку приходиш після перегляду її сторінки в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Максим Таловєров з дівчиною Єлизаветою. Фото: instagram.com/ziateliza

Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписані 31 тисяча фоловерів. В Україні багато дружин футболістів, які постійно оновлюють контент і могли лише б мріяти про таку кількість підписників.

Красива дівчина Таловєрова

Єлизавета опублікувала відео, де позує в трендовому купальнику, де демонструвала бездоганну фігуру та природну грацію. Цікаво, що це була реклама крему для обличчя.

Дівчина Максима Таловєрова Єлизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

Однак, замість реклами крему, або, можливо, купальника, вона дуже добре прорекламувала себе.

Якщо відкинути її спокусливе тіло, то трішки шалений погляд зробив відео популярним.

Нагадаємо, стрибунка у висоту Юлія Левченко порадувала своєю фізично формою - фото.

Харківський "Металіст 1925" купить гравці "Динамо".

Ексгравець "Динамо" Київ Віктор Леоненко назвав найкращого українця на всі часи.

Білоруска Аріна Соболенко знову висловила любов до своєї батьківщини, яка допомогла Путіну.