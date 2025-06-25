Кохана захисника Таловєрова підкорила Instagram відвертим відео в купальнику

Дівчина Таловєрова звела з розуму чоловіків своєю фігурою — відео
Український центральний захисник англійського "Плімута" Максим Таловєров радує оточуючих не лише своєю грою. У нього також дуже гарна дівчина.
Кохана Максима, яку звати Єлизавета, наче вийшла з глянцевої обкладинки. До цього висновку приходиш після перегляду її сторінки в Instagram.
Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписані 31 тисяча фоловерів. В Україні багато дружин футболістів, які постійно оновлюють контент і могли лише б мріяти про таку кількість підписників.
Красива дівчина Таловєрова
Єлизавета опублікувала відео, де позує в трендовому купальнику, де демонструвала бездоганну фігуру та природну грацію. Цікаво, що це була реклама крему для обличчя.
Однак, замість реклами крему, або, можливо, купальника, вона дуже добре прорекламувала себе.
Якщо відкинути її спокусливе тіло, то трішки шалений погляд зробив відео популярним.
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