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Головна Спорт Дівчина Таловєрова звела з розуму чоловіків своєю фігурою — відео

Дівчина Таловєрова звела з розуму чоловіків своєю фігурою — відео

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 07:34
Кохана захисника Таловєрова підкорила Instagram відвертим відео в купальнику
Дівчина Максима Таловєрова Єлизавета. Фото: instagram.com/ziateliza
Ключові моменти Красива дівчина Таловєрова

Український центральний захисник англійського "Плімута" Максим Таловєров радує оточуючих не лише своєю грою. У нього також дуже гарна дівчина.

Кохана Максима, яку звати Єлизавета, наче вийшла з глянцевої обкладинки. До цього висновку приходиш після перегляду її сторінки в Instagram.

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Елизавета Таловерова
Максим Таловєров з дівчиною Єлизаветою. Фото: instagram.com/ziateliza

Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписані 31 тисяча фоловерів. В Україні багато дружин футболістів, які постійно оновлюють контент і могли лише б мріяти про таку кількість підписників.

Красива дівчина Таловєрова

Єлизавета опублікувала відео, де позує в трендовому купальнику, де демонструвала бездоганну фігуру та природну грацію. Цікаво, що це була реклама крему для обличчя.

Елизавета Таловерова
Дівчина Максима Таловєрова Єлизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

Однак, замість реклами крему, або, можливо, купальника, вона дуже добре прорекламувала себе.

Якщо відкинути її спокусливе тіло, то трішки шалений погляд зробив відео популярним.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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