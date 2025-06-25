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Главная Спорт Девушка Таловерова свела с ума мужчин своей фигурой — видео

Девушка Таловерова свела с ума мужчин своей фигурой — видео

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 07:34
Возлюбленная защитника Таловерова покорила Instagram откровенным видео в купальнике
Девушка Максима Таловерова Елизавета. Фото: instagram.com/ziateliza
Ключові моменти Красивая девушка Таловерова

Украинский центральный защитник английского "Плимута" Максим Таловеров радует окружающих не только своей игрой. У него также очень красивая девушка.

Возлюбленная Максима, которую зовут Елизавета, как будто вышла с глянцевой обложки. К этому выводу приходишь после просмотра ее страницы в Instagram.

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Елизавета Таловерова
Максим Таловеров с девушкой Елизаветой. Фото: instagram.com/ziateliza

Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписаны 31 тысяча подписчиков. В Украине много жен футболистов, которые постоянно обновляют контент и могли лишь бы мечтать о таком количестве подписчиков.

Красивая девушка Таловерова

Елизавета опубликовала видео, где позирует в купальнике, где демонстрировала безупречную фигуру и естественную грацию. Интересно, что это была реклама крема для лица.

Елизавета Таловерова
Девушка Максима Таловерова Елизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

Однако, вместо рекламы крема, или, возможно, купальника, она очень хорошо прорекламировала себя.

Если отбросить ее соблазнительное тело, то чуточку безумный взгляд сделал видео популярным.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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