Возлюбленная защитника Таловерова покорила Instagram откровенным видео в купальнике

Девушка Максима Таловерова Елизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

Украинский центральный защитник английского "Плимута" Максим Таловеров радует окружающих не только своей игрой. У него также очень красивая девушка.

Возлюбленная Максима, которую зовут Елизавета, как будто вышла с глянцевой обложки. К этому выводу приходишь после просмотра ее страницы в Instagram.

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Максим Таловеров с девушкой Елизаветой. Фото: instagram.com/ziateliza

Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписаны 31 тысяча подписчиков. В Украине много жен футболистов, которые постоянно обновляют контент и могли лишь бы мечтать о таком количестве подписчиков.

Красивая девушка Таловерова

Елизавета опубликовала видео, где позирует в купальнике, где демонстрировала безупречную фигуру и естественную грацию. Интересно, что это была реклама крема для лица.

Девушка Максима Таловерова Елизавета. Фото: instagram.com/ziateliza

Однако, вместо рекламы крема, или, возможно, купальника, она очень хорошо прорекламировала себя.

Если отбросить ее соблазнительное тело, то чуточку безумный взгляд сделал видео популярным.

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