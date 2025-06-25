Возлюбленная защитника Таловерова покорила Instagram откровенным видео в купальнике

Девушка Таловерова свела с ума мужчин своей фигурой — видео
Украинский центральный защитник английского "Плимута" Максим Таловеров радует окружающих не только своей игрой. У него также очень красивая девушка.
Возлюбленная Максима, которую зовут Елизавета, как будто вышла с глянцевой обложки. К этому выводу приходишь после просмотра ее страницы в Instagram.
Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписаны 31 тысяча подписчиков. В Украине много жен футболистов, которые постоянно обновляют контент и могли лишь бы мечтать о таком количестве подписчиков.
Красивая девушка Таловерова
Елизавета опубликовала видео, где позирует в купальнике, где демонстрировала безупречную фигуру и естественную грацию. Интересно, что это была реклама крема для лица.
Однако, вместо рекламы крема, или, возможно, купальника, она очень хорошо прорекламировала себя.
Если отбросить ее соблазнительное тело, то чуточку безумный взгляд сделал видео популярным.
Напомним, прыгунья в высоту Юлия Левченко порадовала своей физически формой - фото.
Харьковский "Металлист 1925" купит игроки "Динамо".
Экс-игрок "Динамо" Киев Виктор Леоненко назвал лучшего украинца на все времена.
Белоруска Арина Соболенко снова выразила любовь к своей родине, которая помогла Путину.
Читайте Новини.LIVE!