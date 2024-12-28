Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дівчина зірки Арсеналу опублікувала пікантні фото зі спальні arrow

Дівчина зірки Арсеналу опублікувала пікантні фото зі спальні

28 грудня 2024 09:02
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дівчина Вільяма Саліби захоплює новими знімками у Instagram
Наталі Ді Лоренцо. Фото: instagram.com/natalylorenzo
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Прекрасна дівчина захисника лондонського "Арсеналу" та збірної Франції Вільяма Саліби любить показати себе у соцмережах. До того ж красуню можна зрозуміти, оскільки вона завжди притягує чоловічі погляди.

Цього разу Наталі Ді Лоренцо знову порадувала яскравими фото у Instagram.

Читайте також:

Наталі є однією з найпривабливіших дівчин гравців у світовому футболі. При цьому вона поки що не є зіркою соцмереж. Ді Лоренцо має всього 190 тисяч фоловерів.

Наталі Ді Лоренцо
Таке пікантне фото, що незабаром було прибрано з профілю. Фото: instagram.com/natalylorenzo

Дівчина зірки "Арсеналу" вразила фоловерів

Цікаво, що Ді Лоренцо працює моделлю і вважається на цій ниві дуже популярною.

При цьому вони із Салібою ховають свої стосунки від публіки, але журналісти самі розсекретили парочку. Парочка видала себе через відпочинки на одних і тих курортах.

Наталі Ді Лоренцо
Наталі Ді Лоренцо. Фото: instagram.com/natalylorenzo

В останніх публікаціях красуня знову здивувала своєю красою та пікантністю знімків.

Нагадаємо, раніше зі своїм онуком потрапив на фото власник київського "Динамо" Ігор Суркіс.

У Росії зголосилися зіграти товариські матчі з європейськими збірними — команда все ще відсторонена УЄФА.

Після Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, незважаючи на зобов'язання перед Україною, не повернувся тренер-масажист збірної.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показала, як святкує Різдво.

футбол модель Арсенал краса дружини футболістів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:11 Росія запустила по Миколаївщині 15 БпЛА — які успіхи у сил ППО

09:08 Графіки світла в Одесі — кому вимикатимуть електропостачання

08:58 Cубсидії для ВПО, які орендують житло — що зміниться у січні

08:51 Трамп просить Верховний суд відкласти продаж TikTok

08:49 Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:45 Не усі доходи важливі — які надходження не вплинуть на субсидію

08:24 Наглядова рада ДОТ обговорює зміни до статуту з Міноборони

08:17 Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

08:04 Росія наростить виробництво БпЛА Shahed — в ISW оцінили потенціал

08:02 На Одещині чоловік відмовився від ВЛК — як його покарав суд

09:11 Росія запустила по Миколаївщині 15 БпЛА — які успіхи у сил ППО

09:08 Графіки світла в Одесі — кому вимикатимуть електропостачання

08:58 Cубсидії для ВПО, які орендують житло — що зміниться у січні

08:51 Трамп просить Верховний суд відкласти продаж TikTok

08:49 Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:45 Не усі доходи важливі — які надходження не вплинуть на субсидію

08:24 Наглядова рада ДОТ обговорює зміни до статуту з Міноборони

08:17 Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

08:04 Росія наростить виробництво БпЛА Shahed — в ISW оцінили потенціал

08:02 На Одещині чоловік відмовився від ВЛК — як його покарав суд

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

26 грудня 2024

08:00 Фіндопомога від ЮНІСЕФ — хто може отримати 11 тис. грн