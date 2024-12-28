Дівчина Вільяма Саліби захоплює новими знімками у Instagram

Наталі Ді Лоренцо. Фото: instagram.com/natalylorenzo

Прекрасна дівчина захисника лондонського "Арсеналу" та збірної Франції Вільяма Саліби любить показати себе у соцмережах. До того ж красуню можна зрозуміти, оскільки вона завжди притягує чоловічі погляди.

Цього разу Наталі Ді Лоренцо знову порадувала яскравими фото у Instagram.

Читайте також:

Наталі є однією з найпривабливіших дівчин гравців у світовому футболі. При цьому вона поки що не є зіркою соцмереж. Ді Лоренцо має всього 190 тисяч фоловерів.

Таке пікантне фото, що незабаром було прибрано з профілю. Фото: instagram.com/natalylorenzo

Дівчина зірки "Арсеналу" вразила фоловерів

Цікаво, що Ді Лоренцо працює моделлю і вважається на цій ниві дуже популярною.

При цьому вони із Салібою ховають свої стосунки від публіки, але журналісти самі розсекретили парочку. Парочка видала себе через відпочинки на одних і тих курортах.

Наталі Ді Лоренцо. Фото: instagram.com/natalylorenzo

В останніх публікаціях красуня знову здивувала своєю красою та пікантністю знімків.

Нагадаємо, раніше зі своїм онуком потрапив на фото власник київського "Динамо" Ігор Суркіс.

У Росії зголосилися зіграти товариські матчі з європейськими збірними — команда все ще відсторонена УЄФА.

Після Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, незважаючи на зобов'язання перед Україною, не повернувся тренер-масажист збірної.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показала, як святкує Різдво.