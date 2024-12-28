Дівчина Вільяма Саліби захоплює новими знімками у Instagram

Дівчина зірки Арсеналу опублікувала пікантні фото зі спальні
Прекрасна дівчина захисника лондонського "Арсеналу" та збірної Франції Вільяма Саліби любить показати себе у соцмережах. До того ж красуню можна зрозуміти, оскільки вона завжди притягує чоловічі погляди.
Цього разу Наталі Ді Лоренцо знову порадувала яскравими фото у Instagram.
Наталі є однією з найпривабливіших дівчин гравців у світовому футболі. При цьому вона поки що не є зіркою соцмереж. Ді Лоренцо має всього 190 тисяч фоловерів.
Дівчина зірки "Арсеналу" вразила фоловерів
Цікаво, що Ді Лоренцо працює моделлю і вважається на цій ниві дуже популярною.
При цьому вони із Салібою ховають свої стосунки від публіки, але журналісти самі розсекретили парочку. Парочка видала себе через відпочинки на одних і тих курортах.
В останніх публікаціях красуня знову здивувала своєю красою та пікантністю знімків.
Нагадаємо, раніше зі своїм онуком потрапив на фото власник київського "Динамо" Ігор Суркіс.
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