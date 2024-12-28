Девушка Вильяма Салибы восхищает новыми снимками в Instagram

Девушка звезды Арсенала опубликовала пикантные фото из спальни
Прекрасная девушка защитника лондонского "Арсенала" и сборной Франции Вильям Салибы любит показать себя в соцсетях. К тому же красавицу можно понять, поскольку она всегда притягивает мужские взгляды.
На этот раз Натали Ди Лоренцо снова порадовала яркими фото в Instagram.
Натали является одной из самых привлекательных девушек игроков в мировом футболе. При этом девушка пока еще не является звездой соцсетей. У Ди Лоренцо всего 190 тысяч фолловеров.
Девушка звезды "Арсенала" поразила подписчиков
Интересно, то Ди Лоренцо работает моделью и считается на этот поприще очень популярной.
При этом они с Салибой прячут свои отношения от публики, но журналисты сами рассекретили парочку. Парочка выдала себя из-за отдыха на одних и тех же курортах.
В последних публикациях красотка снова удивила своей красотой самой пикантностью снимков.
Напомним, ранее со своим внуком попал на фото владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис.
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