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Девушка звезды Арсенала опубликовала пикантные фото из спальни

28 декабря 2024 09:02
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Девушка Вильяма Салибы восхищает новыми снимками в Instagram
Натали Ди Лоренцо. Фото: instagram.com/natalylorenzo
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Прекрасная девушка защитника лондонского "Арсенала" и сборной Франции Вильям Салибы любит показать себя в соцсетях. К тому же красавицу можно понять, поскольку она всегда притягивает мужские взгляды.

На этот раз Натали Ди Лоренцо снова порадовала яркими фото в Instagram.

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Натали является одной из самых привлекательных девушек игроков в мировом футболе. При этом девушка пока еще не является звездой соцсетей. У Ди Лоренцо всего 190 тысяч фолловеров.

Натали Ди Лоренцо
Настолько пикантное фото, что вскоре было убрано из профиля. Фото: instagram.com/natalylorenzo

Девушка звезды "Арсенала" поразила подписчиков

Интересно, то Ди Лоренцо работает моделью и считается на этот поприще очень популярной.

При этом они с Салибой прячут свои отношения от публики, но журналисты сами рассекретили парочку. Парочка выдала себя из-за отдыха на одних и тех же курортах.

Натали Ди Лоренцо
Натали Ди Лоренцо. Фото: instagram.com/natalylorenzo

В последних публикациях красотка снова удивила своей красотой  самой пикантностью снимков.

Напомним, ранее со своим внуком попал на фото владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис.

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08:58 Cубсидии для ВПЛ, арендующих жилье — что изменится в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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