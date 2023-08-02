Дівоча команда з Одеси перемогла на престижних міжнародних змаганнях з футболу у Данії

Успішний виступ українок в місті Йоррінг. Фото: В'ячеслав Обезюк

Представники Одеської області, дівоча футбольна команда ДСК "Чорноморець-2018" під керівництвом Вячеслава Обезюка посіли перше місце в міжнародному турнірі "Dana Cup". На п'єдестал змагань одеситки потрапили другий рік поспіль.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Команда ДСК “Чорноморець-2018” стала переможцем у віковій категорії 2011 року народження. Одеські дівчата змагались за головний трофей з 24 командами з 7 країн світу (Данія, Норвегія, Німеччина, Англія, Польша, США, Україна).

Одеситки виграли усі свої матчі з різницею м’ячів 31:1. У фіналі у видовищній грі представниці України перемогли команду з США з рахунком 2:1.

"Дуже тяжкий фінал проти команди з США! Дівчата — ви найкращі!", — написав у фейсбуці тренер В'ячеслав Обезюк.

Срібло минулого року дозволило поїхати в США

Нагадаємо, що цей колектив, в складі якого також були вінничанки, брав участь у міжнародному жіночому турнірі "DALLAS INTERNATIONAL GIRLS CUP", який пройшов у США.

Така чудова нагода, участі у футбольному турнірі в США, з’явилась після успішного виступу дівчат в попередньому розіграші "Dana Cup", в якому дівчата вибороли срібні медалі серед 26-ті команд-учасниць своєї вікової категорії.

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