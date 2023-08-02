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Девичья команда из Одессы победила на престижных международных соревнованиях по футболу в Дании

2 августа 2023 16:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Девичья команда из Одессы победила на престижных международных соревнованиях по футболу в Дании
Успешное выступление украинок в городе Йорринг. Фото: Вячеслав Обезюк
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Представители Одесской области, девичья футбольная команда ДСК "Черноморец-2018" под руководством Вячеслава Обезюка заняли первое место в международном турнире "Dana Cup". На пьедестал соревнований одесситки попали второй год.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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Команда ДСК "Черноморец-2018" стала победителем в возрастной категории 2011 года рождения. Одесские девушки соревновались за главный трофей с 24 командами из 7 стран мира (Дания, Норвегия, Германия, Англия, Польша, США, Украина).

Одесситки выиграли все матчи с разницей мячей 31:1. В финале в зрелищной игре представительницы Украины победили команду из США со счетом 2:1.

"Очень тяжелый финал против команды из США! Девушки - вы лучшие!", — написал в фейсбуке тренер Вячеслав Обезюк.

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Напомним, что этот коллектив, в составе которого также были винничанки, принимал участие в международном женском турнире "DALLAS INTERNATIONAL GIRLS CUP" в США.

Такая прекрасная возможность, участия в футбольном турнире в США, появилась после успешного выступления девушек в предыдущем розыгрыше "Dana Cup", в котором девушки завоевали серебряные медали среди 26 команд-участниц своей возрастной категории.

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