Девичья команда из Одессы победила на престижных международных соревнованиях по футболу в Дании
Представители Одесской области, девичья футбольная команда ДСК "Черноморец-2018" под руководством Вячеслава Обезюка заняли первое место в международном турнире "Dana Cup". На пьедестал соревнований одесситки попали второй год.
Подробности в материале Новини.LIVE.
Юбилейный 40-й футбольный турнир Dana Cup прошел в датском городе Йорринг. В турнире приняло участие 1240 команд из 47 стран мира!
Команда ДСК "Черноморец-2018" стала победителем в возрастной категории 2011 года рождения. Одесские девушки соревновались за главный трофей с 24 командами из 7 стран мира (Дания, Норвегия, Германия, Англия, Польша, США, Украина).
Одесситки выиграли все матчи с разницей мячей 31:1. В финале в зрелищной игре представительницы Украины победили команду из США со счетом 2:1.
"Очень тяжелый финал против команды из США! Девушки - вы лучшие!", — написал в фейсбуке тренер Вячеслав Обезюк.
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Напомним, что этот коллектив, в составе которого также были винничанки, принимал участие в международном женском турнире "DALLAS INTERNATIONAL GIRLS CUP" в США.
Такая прекрасная возможность, участия в футбольном турнире в США, появилась после успешного выступления девушек в предыдущем розыгрыше "Dana Cup", в котором девушки завоевали серебряные медали среди 26 команд-участниц своей возрастной категории.
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