Дніпро-1 може продати гравця в один з англійських клубів — про кого йдеться
Футболіст українського клубу "Дніпро-1" Даніель Ківінда готується до трансферу до закордонного клубу. У неї може з'явитися можливість продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.
У послугах Ківінди зацікавлений клуб АПЛ "Брентфорд", повідомляє Telegram-канал "Камон, плей".
Молодий вихованець "Дніпра-1" Даніель Ківінда зацікавив одразу кілька закордонних клубів. Англійський "Брентфорд", який продовжує працювати з українським ринком гравців після трансферу Єгора Ярмолюка, може підписати 19-річного форварда.
Трансфер Ківінди до клубу АПЛ
Влітку "Дніпро-1" вимушений продаватиме футболістів, на яких буде попит в інших клубах. Крім лідерів команди, підуть і кілька молодих гравців. Одним із них стане Даніель Ківінда, чий контракт із "Дніпром-1" діє до літа 2024 року.
Форвард найближчим часом вирушить на перегляд у "Брентфорд", після чого може підписати контракт із британцями. Спочатку він виступатиме за резервну команду "бджіл".
Також у послугах Ківінди зацікавлений американський клуб "Шарлотт", який уже рік спостерігає за прогресом футболіста.
У сезоні 2023/2024 Ківінда провів 12 матчів за "Дніпро-1" у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.
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