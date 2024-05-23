Дніпро-1 може продати гравця в один з англійських клубів — про кого йдеться

Даніель Ківінда (у центрі) на тренуванні. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Футболіст українського клубу "Дніпро-1" Даніель Ківінда готується до трансферу до закордонного клубу. У неї може з'явитися можливість продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

У послугах Ківінди зацікавлений клуб АПЛ "Брентфорд", повідомляє Telegram-канал "Камон, плей".

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Молодий вихованець "Дніпра-1" Даніель Ківінда зацікавив одразу кілька закордонних клубів. Англійський "Брентфорд", який продовжує працювати з українським ринком гравців після трансферу Єгора Ярмолюка, може підписати 19-річного форварда.

Даніель Ківінда на тренуванні. Фото: instagram.com/daniel_kiwinda/

Трансфер Ківінди до клубу АПЛ

Влітку "Дніпро-1" вимушений продаватиме футболістів, на яких буде попит в інших клубах. Крім лідерів команди, підуть і кілька молодих гравців. Одним із них стане Даніель Ківінда, чий контракт із "Дніпром-1" діє до літа 2024 року.

Форвард найближчим часом вирушить на перегляд у "Брентфорд", після чого може підписати контракт із британцями. Спочатку він виступатиме за резервну команду "бджіл".

Даніель Ківінда під час атаки. Фото: instagram.com/daniel_kiwinda/

Також у послугах Ківінди зацікавлений американський клуб "Шарлотт", який уже рік спостерігає за прогресом футболіста.

У сезоні 2023/2024 Ківінда провів 12 матчів за "Дніпро-1" у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.

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