Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дніпро-1 може продати гравця в один з англійських клубів — про кого йдеться arrow

Дніпро-1 може продати гравця в один з англійських клубів — про кого йдеться

23 травня 2024 14:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дніпро-1 може продати гравця в один з англійських клубів — про кого йдеться
Даніель Ківінда (у центрі) на тренуванні. Фото: пресслужба "Дніпра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст українського клубу "Дніпро-1" Даніель Ківінда готується до трансферу до закордонного клубу. У неї може з'явитися можливість продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

У послугах Ківінди зацікавлений клуб АПЛ "Брентфорд", повідомляє Telegram-канал "Камон, плей".

Читайте також:

Молодий вихованець "Дніпра-1" Даніель Ківінда зацікавив одразу кілька закордонних клубів. Англійський "Брентфорд", який продовжує працювати з українським ринком гравців після трансферу Єгора Ярмолюка, може підписати 19-річного форварда.

Даніель Ківінда
Даніель Ківінда на тренуванні. Фото: instagram.com/daniel_kiwinda/

Трансфер Ківінди до клубу АПЛ

Влітку "Дніпро-1" вимушений продаватиме футболістів, на яких буде попит в інших клубах. Крім лідерів команди, підуть і кілька молодих гравців. Одним із них стане Даніель Ківінда, чий контракт із "Дніпром-1" діє до літа 2024 року.

Форвард найближчим часом вирушить на перегляд у "Брентфорд", після чого може підписати контракт із британцями. Спочатку він виступатиме за резервну команду "бджіл".

Даніель Ківінда
Даніель Ківінда під час атаки. Фото: instagram.com/daniel_kiwinda/

Також у послугах Ківінди зацікавлений американський клуб "Шарлотт", який уже рік спостерігає за прогресом футболіста.

У сезоні 2023/2024 Ківінда провів 12 матчів за "Дніпро-1" у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

"Реал" знайшов заміну Тоні Кроосу — йдеться про зірку футболу.

Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Усик віддав дітям свої чемпіонські пояси

спорт
футбол
Футбол трансфери
Дніпро-1
Брентфорд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ