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Днепр-1 может продать игрока в один из английских клубов — о ком речь

23 мая 2024 14:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Днепр-1 может продать игрока в один из английских клубов — о ком речь
Даниэль Кивинда (в центре) на тренировке. Фото: пресс-служба "Днепра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист украинского клуба "Днепр-1" Даниэль Кивинда готовится к трансферу в зарубежный клуб. У нее может появиться возможность продолжить карьеру в чемпионате Англии. 

В услугах Кивинды заинтересован клуб АПЛ "Брентфорд", сообщает Telegram-канал "Камон, плей". 

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Молодой воспитанник "Днепра-1" Даниэль Кивинда заинтересовал сразу несколько зарубежных клубов. Английский "Брентфорд", который продолжает работать с украинским рынком игроков после трансфера Егора Ярмолюка, может подписать 19-летнего форварда. 

Даниэль Кивинда
Даниэль Кивинда на тренировке. Фото: instagram.com/daniel_kiwinda/

Трансфер Кивинды в клуб АПЛ 

Летом "Днепр-1" будет вынужден продавать футболистов, на которых будет спрос в других клубах. Помимо лидеров команды уйдут и несколько молодых игроков. Одним из них станет Даниэль Кивинда, чей контракт с "Днепром-1" действует до лета 2024 года. 

Форвард в ближайшее время отправится на просмотр в "Брентфорд", после чего может подписать контракт с британцами. Первое время он будет выступать за резервную команду "пчел". 

Даниэль Кивинда
Даниэль Кивинда во время атаки. Фото: instagram.com/daniel_kiwinda/

Также в услугах Кивинды заинтересован американский клуб "Шарлотт", который уже год наблюдает за прогрессом футболиста. 

В сезоне 2023/2024 Кивинда провел 12 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах и не отличился результативными действиями. 

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