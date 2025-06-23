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Головна Спорт Дніпро-1 та Шахтар продовжують судитися через футболіста Динамо

Дніпро-1 та Шахтар продовжують судитися через футболіста Динамо

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 15:21
Суперечка між Дніпром-1 та Шахтарем через Піхальонка триває
Олександр Піхальонок у збірній України. Фото: instagram.com/pikhalonok76/
Ключові моменти Новий виток судового протистояння

Клуб "Дніпро-1" не полишає спроб оскаржити раніше ухвалене рішення суду у справі про трансфер півзахисника київського "Динамо" Олександра Пихальонка. Спір триває між дніпровським клубом та донецьким "Шахтарем" і стосується фінансових зобов'язань, які виникли після переходу гравця.

Раніше Господарський суд Дніпропетровської області відхилив претензії "Шахтаря" у справі про можливе банкрутство "Дніпра-1", проте апеляційна інстанція встала на бік донецького клубу. Справа триває, як повідомляє офіційний сайт Єдиного реєстру судових справ.

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"Гірники" заявили, що не отримали компенсацію в розмірі 20% від суми трансферу Олександра Піхальонка в "Динамо". У відповідь на це "Дніпро-1" подав касаційну скаргу до Верховного суду України. Постанова від 19 червня підтверджує, що суд прийняв скаргу до розгляду і відкрив відповідний розгляд.

Александр Пихаленок
Піхальонок у матчі за "Динамо" проти "Шахтаря". Фото: УНІАН

Новий виток судового протистояння

Судовий конфлікт між двома українськими клубами отримав ще один оборот. Тепер долю справи вирішуватиме вища судова інстанція, і від її рішення може залежати фінансове майбутнє "Дніпра-1".

Олександр Піхальонок перейшов до "Динамо" влітку минулого року. Саме його трансфер став підставою для претензій, які вже кілька місяців розглядаються на різних рівнях судової системи.

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суд футбол ФК Шахтар Динамо Дніпро-1 Олександр Піхальонок
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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