Суперечка між Дніпром-1 та Шахтарем через Піхальонка триває

Олександр Піхальонок у збірній України. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Клуб "Дніпро-1" не полишає спроб оскаржити раніше ухвалене рішення суду у справі про трансфер півзахисника київського "Динамо" Олександра Пихальонка. Спір триває між дніпровським клубом та донецьким "Шахтарем" і стосується фінансових зобов'язань, які виникли після переходу гравця.

Раніше Господарський суд Дніпропетровської області відхилив претензії "Шахтаря" у справі про можливе банкрутство "Дніпра-1", проте апеляційна інстанція встала на бік донецького клубу. Справа триває, як повідомляє офіційний сайт Єдиного реєстру судових справ.

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"Гірники" заявили, що не отримали компенсацію в розмірі 20% від суми трансферу Олександра Піхальонка в "Динамо". У відповідь на це "Дніпро-1" подав касаційну скаргу до Верховного суду України. Постанова від 19 червня підтверджує, що суд прийняв скаргу до розгляду і відкрив відповідний розгляд.

Піхальонок у матчі за "Динамо" проти "Шахтаря". Фото: УНІАН

Новий виток судового протистояння

Судовий конфлікт між двома українськими клубами отримав ще один оборот. Тепер долю справи вирішуватиме вища судова інстанція, і від її рішення може залежати фінансове майбутнє "Дніпра-1".

Олександр Піхальонок перейшов до "Динамо" влітку минулого року. Саме його трансфер став підставою для претензій, які вже кілька місяців розглядаються на різних рівнях судової системи.

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