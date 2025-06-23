Спор между Днепром-1 и Шахтером из-за Пихаленка продолжается

Александр Пихаленок в сборной Украины. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Клуб "Днепр-1" не оставляет попыток оспорить ранее принятое решение суда в деле о трансфере полузащитника киевского "Динамо" Александра Пихаленка. Спор продолжается между днепровским клубом и донецким "Шахтером" и касается финансовых обязательств, возникших после перехода игрока.

Ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области отклонил претензии "Шахтера" по делу о возможном банкротстве "Днепра-1", однако апелляционная инстанция встала на сторону донецкого клуба. Дело продолжается, как сообщает официальный сайт Единого реестра судебных дел.

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"Горняки" заявили, что не получили компенсацию в размере 20% от суммы трансфера Александра Пихаленка в "Динамо". В ответ на это "Днепр-1" подал кассационную жалобу в Верховный суд Украины. Постановление от 19 июня подтверждает, что суд принял жалобу к рассмотрению и открыл соответствующее разбирательство.

Пихаленок в матче за "Динамо" против "Шахтера". Фото: УНИАН

Новый виток судебного противостояния

Судебный конфликт между двумя украинскими клубами получил еще один оборот. Теперь судьбу дела будет решать высшая судебная инстанция, и от ее решения может зависеть финансовое будущее "Днепра-1".

Александр Пихаленок перешел в "Динамо" летом прошлого года. Именно его трансфер стал основанием для претензий, которые уже несколько месяцев рассматриваются на разных уровнях судебной системы.

Напомним, бывший футболист "Динамо" может возглавить турецкую команду из второй лиги.

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