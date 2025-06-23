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Главная Спорт Днепр-1 и Шахтер продолжают судиться из-за футболиста Динамо

Днепр-1 и Шахтер продолжают судиться из-за футболиста Динамо

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 15:21
Спор между Днепром-1 и Шахтером из-за Пихаленка продолжается
Александр Пихаленок в сборной Украины. Фото: instagram.com/pikhalonok76/
Ключові моменти Новый виток судебного противостояния

Клуб "Днепр-1" не оставляет попыток оспорить ранее принятое решение суда в деле о трансфере полузащитника киевского "Динамо" Александра Пихаленка. Спор продолжается между днепровским клубом и донецким "Шахтером" и касается финансовых обязательств, возникших после перехода игрока.

Ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области отклонил претензии "Шахтера" по делу о возможном банкротстве "Днепра-1", однако апелляционная инстанция встала на сторону донецкого клуба. Дело продолжается, как сообщает официальный сайт Единого реестра судебных дел. 

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"Горняки" заявили, что не получили компенсацию в размере 20% от суммы трансфера Александра Пихаленка в "Динамо". В ответ на это "Днепр-1" подал кассационную жалобу в Верховный суд Украины. Постановление от 19 июня подтверждает, что суд принял жалобу к рассмотрению и открыл соответствующее разбирательство. 

Александр Пихаленок
Пихаленок в матче за "Динамо" против "Шахтера". Фото: УНИАН

Новый виток судебного противостояния

Судебный конфликт между двумя украинскими клубами получил еще один оборот. Теперь судьбу дела будет решать высшая судебная инстанция, и от ее решения может зависеть финансовое будущее "Днепра-1".

Александр Пихаленок перешел в "Динамо" летом прошлого года. Именно его трансфер стал основанием для претензий, которые уже несколько месяцев рассматриваются на разных уровнях судебной системы. 

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суд футбол ФК Шахтер Динамо Днепр-1 Александр Пихаленок
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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