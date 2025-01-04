Дочка Гвардіоли Марія підкорила стильною сукнею з вирізами

Марія Гвардіола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/

У головного тренера англійського "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли дуже красива донька. Тому дівчина постійно працює моделлю і не скаржиться на кількість пропозицій.

У своїй останній публікації Марія Гвардіола з'явилася на публіці в дуже красивій сукні. Відео дівчина опублікувала в Instagram.

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Нове відео від Гвардіоли

У новій публікації Гвардіола опублікувала відео, де вона в дуже сексуальній оливковій довгій сукні з вирізами для декольте і на животі.

До того ж стилістичний ансамбль цього образу підкреслюють оливкові туфлі на довгих підборах і маленька біла сумка.

Марія Гвардіола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/

Зазначимо, то Марія, яка працює моделлю в топових будинках моди, активно веде соціальні мережі. На поточний момент у неї 930 тисяч підписників в Instagram.

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