Дочка Гвардіоли Марія підкорила стильною сукнею з вирізами

Дочка Гвардіоли з'явилася на публіці у відвертій сукні — фото
У головного тренера англійського "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли дуже красива донька. Тому дівчина постійно працює моделлю і не скаржиться на кількість пропозицій.
У своїй останній публікації Марія Гвардіола з'явилася на публіці в дуже красивій сукні. Відео дівчина опублікувала в Instagram.
Нове відео від Гвардіоли
У новій публікації Гвардіола опублікувала відео, де вона в дуже сексуальній оливковій довгій сукні з вирізами для декольте і на животі.
До того ж стилістичний ансамбль цього образу підкреслюють оливкові туфлі на довгих підборах і маленька біла сумка.
Зазначимо, то Марія, яка працює моделлю в топових будинках моди, активно веде соціальні мережі. На поточний момент у неї 930 тисяч підписників в Instagram.
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