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Дочка Гвардіоли з'явилася на публіці у відвертій сукні — фото

4 січня 2025 08:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дочка Гвардіоли Марія підкорила стильною сукнею з вирізами
Марія Гвардіола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У головного тренера англійського "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли дуже красива донька. Тому дівчина постійно працює моделлю і не скаржиться на кількість пропозицій.

У своїй останній публікації Марія Гвардіола з'явилася на публіці в дуже красивій сукні. Відео дівчина опублікувала в Instagram.

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A post shared by maria guardiola (@maria.guardiola)

 

Нове відео від Гвардіоли

У новій публікації Гвардіола опублікувала відео, де вона в дуже сексуальній оливковій довгій сукні з вирізами для декольте і на животі.

До того ж стилістичний ансамбль цього образу підкреслюють оливкові туфлі на довгих підборах і маленька біла сумка.

Марія Гвардіола
Марія Гвардіола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/

Зазначимо, то Марія, яка працює моделлю в топових будинках моди, активно веде соціальні мережі. На поточний момент у неї 930 тисяч підписників в Instagram.

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