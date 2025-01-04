Дочь Гвардиолы Мария покорила стильным платьем с вырезами

Мария Гвардиола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/

У главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы очень красивая дочь. Поэтому девушка постоянно работает моделью и не жалуется на количество предложений.

В своей последней публикации Мария Гвардиола появилась на публике в очень красивом платье. Видео девушка опубликовала в Instagram.

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В новой публикации Гвардиола опубликова видео, где она в очень сексуальном оливковом длинном платье с вырезами для декольте и на животе.

К тому же стилистические ансамбль этого образа подчеркивают оливковые туфли на длинном каблуке и маленькая белая сумка.

Мария Гвардиола. Фото: instagram.com/maria.guardiola/

Отметим, то Мария, работающая моделью в топовых домах моды, активно ведет социальные сети. На текущий момент у нее 930 тысяч подписчиков в Instagram.

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