Дочь Гвардиолы Мария покорила стильным платьем с вырезами

Дочь Гвардиолы появилась на публике в откровенном платье — фото
У главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы очень красивая дочь. Поэтому девушка постоянно работает моделью и не жалуется на количество предложений.
В своей последней публикации Мария Гвардиола появилась на публике в очень красивом платье. Видео девушка опубликовала в Instagram.
Новое видео от Гвардиолы
В новой публикации Гвардиола опубликова видео, где она в очень сексуальном оливковом длинном платье с вырезами для декольте и на животе.
К тому же стилистические ансамбль этого образа подчеркивают оливковые туфли на длинном каблуке и маленькая белая сумка.
Отметим, то Мария, работающая моделью в топовых домах моды, активно ведет социальные сети. На текущий момент у нее 930 тысяч подписчиков в Instagram.
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