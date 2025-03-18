Яна Суркіс показала свого сина і як їй допомагають дід з чоловіком

Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777

Дочка президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса і дружина центрального захисника клубу Крістіана Біловара Яна Суркіс зараз насолоджується материнством. Дівчина у грудні 2024 року народила сина.

Фото з дитиною і зі своєю сім'єю Яна опублікувала в Instagram.

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Яна Суркіс із малюком. Фото: instagram.com/y.surkis777

Як Суркіс справляється з дитиною

Яна в соцмережах опублікувала фото малюка, який у майбутньому може успадкувати всю імперію київського "Динамо". Поки його годують, з ним грають і заспокоюють.

Яна Суркіс з малюком. Фото: instagram.com/y.surkis777

Суркіс у догляді за дитиною допомагають дід і чоловік, які також потрапили на фото Яни. Ігор і Крістіан приїхали додому з пакетами. Ймовірно, це подарунки для малюка.

Яна Суркіс із малюком. Фото: instagram.com/y.surkis777

Зазначимо, що зараз міжнародна пауза на матчі збірних і в Крістіана поки що перерва від активних виступів.

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