Яна Суркис показала своего сына и как ей помогают дед с мужем

Яна Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777

Дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и жена центрального защитника клуба Кристиана Биловара Яна Суркис сейчас наслаждается материнством. Девушка в декабре 2024 года родила сына.

Фото с ребенком и со своей семьей Яна опубликовала в Instagram.

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Яна Суркис с малышом. Фото: instagram.com/y.surkis777

Как Суркис справляется с ребенком

Яна в соцсетях опубликовала фото малыша, который в будущем может унаследовать всю империю киевского "Динамо". Пока его кормят, с ним играют и успокаивают.

Яна Суркис с малышом. Фото: instagram.com/y.surkis777

Суркис в присмотре за ребенком помогают дед и муж, которые также попали на фото Яны. Игорь и Кристиан приехали домой с пакетами. Вероятно, это подарки для малыша.

Яна Суркис с малышом. Фото: instagram.com/y.surkis777

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