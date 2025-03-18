Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Дочь Суркиса показала моменты своего материнства arrow

Дочь Суркиса показала моменты своего материнства

18 марта 2025 10:25
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Яна Суркис показала своего сына и как ей помогают дед с мужем
Яна Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и жена центрального защитника клуба Кристиана Биловара Яна Суркис сейчас наслаждается материнством. Девушка в декабре 2024 года родила сына.

Фото с ребенком и со своей семьей Яна опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Отметим, что Яна и Кристиан сообщили о рождении сына Александра 17 декабря.

Яна Суркис
Яна Суркис с малышом. Фото: instagram.com/y.surkis777

Как Суркис справляется с ребенком

Яна в соцсетях опубликовала фото малыша, который в будущем может унаследовать всю империю киевского "Динамо". Пока его кормят, с ним играют и успокаивают.

Яна Суркис
Яна Суркис с малышом. Фото: instagram.com/y.surkis777

Суркис в присмотре за ребенком помогают дед и муж, которые также попали на фото Яны. Игорь и Кристиан приехали домой с пакетами. Вероятно, это подарки для малыша.

Яна Суркис
Яна Суркис с малышом. Фото: instagram.com/y.surkis777

Отметим, что сейчас международная пауза на матчи сборных и у Кристиана пока перерыв от активных выступлений.

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может возглавить другой клуб в Украине.

Ранее стало известно, что несколько известных тренеров клубов УПЛ тоже могут остаться без работы уже в июне.

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет мог бы сейчас выступать за самый перспективный клуб в Украине.

Аргентинец Лионель Месси разозлил фанатов "Барселоны" скандальным действием в США.

Динамо Игорь Суркис жены футболистов Кристиан Биловар Яна Суркис
Реклама
Реклама
Реклама