Головна Спорт

Дьокереш розповів, як відсвяткував перемогу Швеції над Україною

Дата публікації: 27 березня 2026 09:08
Віктор Дьокереш святкує гол. Фото: Reuters/Pablo Morano

Нападник збірної Швеції Віктор Дьокереш прокоментував перемогу над Україною (3:1) у півфіналі плей-офф відбору на Кубок Світу. Форвард став головним героєм зустрічі, оформивши хет-трик. Після матчу він також узяв участь у святкуванні разом з уболівальниками.

Успіх дозволив шведській команді вийти у фінал кваліфікації, де "тре крунур" зіграють із Польщею, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Fotbollskanalen.

Дьокереш розповів про святкування та атмосферу

Віктор Дьокереш розповів, що перемога має велике значення як для нього особисто, так і для всієї команди. За його словами, збірна Швеції продемонструвала прогрес порівняно з попередніми матчами та зуміла реалізувати свої сильні сторони. Форвард також підкреслив, що важливу роль зіграла згуртованість складу та розуміння всередині колективу.

"Я отримав кілька підказок від партнерів по команді. Уболівальники, напевно, просто дали мені мегафон, я не часто ним користуюся. Це було щось нове для мене, і я не був до кінця готовий, яку саме кричалку почати. Але це не було нервово, просто незвично", — розповів Дьекереш.

Віктор Дьокереш забиває пенальті у ворота Анатолія Трубіна. Фото: Reuters/Pablo Morano

Форвард додав, що підтримка трибун стала для нього особливим моментом та посилила емоції після матчу. Він зазначив, що команда вже зосереджена на наступному поєдинку проти Польщі, який визначить учасника чемпіонату світу.

Дьокереш також наголосив, що нинішня збірна Швеції стала більш організованою та впевненою порівняно з минулим періодом. За його словами, команда адаптувала свою гру під сильні якості та прагне використовувати їх максимально ефективно у вирішальних матчах.

Портал Новини.LIVE нагадує про слова Матвія Пономаренка, який став автором єдиного голу збірної України.

Також Новини.LIVE писали про висловлювання Грема Поттера, головного тренера збірної Швеції, про перемогу своєї команди та гру суперника.

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Віктор Дьокереш Збірна Швеції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
