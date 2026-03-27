Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дьекереш рассказал, как отпраздновал победу Швеции над Украиной

Дьекереш рассказал, как отпраздновал победу Швеции над Украиной

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 09:08
Виктор Дьекереш празднует гол. Фото: Reuters/Pablo Morano

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш прокомментировал победу над Украиной (3:1) в полуфинале плей-офф отбора на Кубок Мира. Форвард стал главным героем встречи, оформив хет-трик. После матча он также принял участие в праздновании вместе с болельщиками.

Успех позволил шведской команде выйти в финал квалификации, где "тре крунур" сыграют с Польшей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Fotbollskanalen

Дьекереш рассказал о праздновании и атмосфере

Виктор Дьекереш рассказал, что победа имеет большое значение как для него лично, так и для всей команды. По его словам, сборная Швеции продемонстрировала прогресс по сравнению с предыдущими матчами и сумела реализовать свои сильные стороны. Форвард также подчеркнул, что важную роль сыграла сплоченность состава и понимание внутри коллектива.

"Я получил несколько подсказок от партнеров по команде. Болельщики, наверное, просто дали мне мегафон, я не часто им пользуюсь. Это было что-то новое для меня, и я не был до конца готов, какую именно кричалку начать. Но это не было нервно, просто непривычно", — рассказал Дьекереш. 

Виктор Дьекереш оформил хет-трик в ворота сборной Украины 26 марта 2026 года
Виктор Дьекереш забивает пенальти в ворота Анатолия Трубина. Фото: Reuters/Pablo Morano

Форвард добавил, что поддержка трибун стала для него особенным моментом и усилила эмоции после матча. Он отметил, что команда уже сосредоточена на следующем поединке против Польши, который определит участника чемпионата мира.

Читайте также:

Дьекереш также подчеркнул, что нынешняя сборная Швеции стала более организованной и уверенной по сравнению с прошлым периодом. По его словам, команда адаптировала свою игру под сильные качества и стремится использовать их максимально эффективно в решающих матчах.

Портал Новини.LIVE напоминает о словах Матвея Пономаренко, который стал автором единственного гола сборной Украины. 

Также Новини.LIVE писали о высказывании Грэма Поттера, главного тренера сборной Швеции, о победе своей команды и игре соперника. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Виктор Дьекереш Сборная Швеции по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации