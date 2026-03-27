Дьекереш рассказал, как отпраздновал победу Швеции над Украиной

Виктор Дьекереш празднует гол. Фото: Reuters/Pablo Morano

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш прокомментировал победу над Украиной (3:1) в полуфинале плей-офф отбора на Кубок Мира. Форвард стал главным героем встречи, оформив хет-трик. После матча он также принял участие в праздновании вместе с болельщиками.

Успех позволил шведской команде выйти в финал квалификации, где "тре крунур" сыграют с Польшей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Fotbollskanalen.

Дьекереш рассказал о праздновании и атмосфере

Виктор Дьекереш рассказал, что победа имеет большое значение как для него лично, так и для всей команды. По его словам, сборная Швеции продемонстрировала прогресс по сравнению с предыдущими матчами и сумела реализовать свои сильные стороны. Форвард также подчеркнул, что важную роль сыграла сплоченность состава и понимание внутри коллектива.

"Я получил несколько подсказок от партнеров по команде. Болельщики, наверное, просто дали мне мегафон, я не часто им пользуюсь. Это было что-то новое для меня, и я не был до конца готов, какую именно кричалку начать. Но это не было нервно, просто непривычно", — рассказал Дьекереш.

Виктор Дьекереш забивает пенальти в ворота Анатолия Трубина. Фото: Reuters/Pablo Morano

Форвард добавил, что поддержка трибун стала для него особенным моментом и усилила эмоции после матча. Он отметил, что команда уже сосредоточена на следующем поединке против Польши, который определит участника чемпионата мира.

Дьекереш также подчеркнул, что нынешняя сборная Швеции стала более организованной и уверенной по сравнению с прошлым периодом. По его словам, команда адаптировала свою игру под сильные качества и стремится использовать их максимально эффективно в решающих матчах.

