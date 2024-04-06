"Доктор Хто" за прикладом Райана Рейнольдса хоче купити футбольний клуб в Англії

Райан Рейнольдс успішно вклався у футбол. Фото: nbcnews.com

Успіх футбольного клубу "Рексхем" не дає спокою зіркам кіно. Тепер все більше акторів хочуть наслідувати приклад Райана Рейнольдса, який перетворив команду з нижчих ліг Англії на прибутковий бізнес лише завдяки своїй особі та мудрому менеджменту.

Наслідувати приклад Рейнольдса мріє кінозірка Метт Сміт, але його плани ще більш глобальні, передає Daily Star.

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Зірка телесеріалів Метт Сміт. Фото: Billy Farrell/BFA/REX/Shutterstock

Хто такий Сміт і чого він хоче

Ім'я Метта Сміта поки що не настільки впізнаване як у Рейнольдса, але його обличчя добре знайоме фанатам телесеріалів "Доктор Хто", "Корона" та "Дім Дракона" зі всесвіту "Гри престолів".

У серіалі "Доктор Хто" він зіграв 11-го "доктора", в "Короні" герцога Единбурзького Філіпа, а в "Домі Дракона" Деймона Таргарієна.

Сміт розповів, що мріє про покупку рідного клубу "Блекберн" із Чемпіоншипу. За його словами, він з дитинства вболіває за "Роверс" і перед кар'єрою актора хотів стати футболістом.

При цьому важливо зазначити, що з "Блекберном" Сміту буде складніше реалізувати проект за прикладом "Рексхему".

Рейнольдс та Роб Макелхенні прийшли у футбол, щоб купити за малі гроші клуб з історією та слабкою інфраструктурою. Витрати були невеликими, і обличчя "Дедпула" та "Зеленого Ліхтаря" допомогло окупити його. Для покупки "Блекберна" потрібно набагато більше коштів, оскільки це потужний клуб із гарною інфраструктурою. Будь-якому акторові буде складно купити його без підтримки великого бізнесу.

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