​​​​​​​"Доктор Кто" по примеру Райана Рейнольдса хочет купить футбольный клуб в Англии

Райан Рэйнольдс успешно вложился в футбол. Фото: nbcnews.com

Успех футбольного клуба "Рэксхэм" не дает покоя звездам кино. Теперь все больше актеров хотят последовать примеру Райана Рэйнольдса, превратившего упадочную команду из низших лиг Англии в прибыльный бизнес лишь благодаря своему лицу и мудрому менеджменту.

Последовать примеру Рэйнольдса мечтает кинозвезда Мэтт Смит, но его планы еще более глобальны, передает Daily Star.

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Звезда телесериалов Мэтт Смит. Фото: Billy Farrell/BFA/REX/Shutterstock

Кто такой Смит и чего он хочет

Имя Мэтта Смита пока не настолько узнаваемо как у Рэйнольдса, но его лицо хорошо знакомо фанатам телесериалов "Доктор Кто", "Корона" и "Дом Дракона" из вселенной "Игры престолов".

В сериале "Доктор Кто" он сыграл 11-го доктора, в "Короне" герцога Эдинбургского Филиппа, а в "Доме Дракона" Деймона Таргариена.

Смит рассказал, что мечтает о покупке родного клуба "Блэкберн" из Чемпионшипа. По его словам, он с детства болеет за "Роверс" и перед карьерой актера хотел стать футболистом.

При этом важно отметить, что с "Блэкберном" Смиту будет сложнее реализовать проект по примеру "Рэксхэма".

Рэйнольдс и Роб Макэлхенни пришли в футбол, чтобы купить за малые деньги клуб с историей и слабой инфраструктурой. Затраты были небольшими, и лицо "Дедпула" и "Зеленого Фонаря" помогло окупить его. Для покупки "Блэкберна" нужно намного больше средств, поскольку это мощный клуб с хорошей инфраструктурой. Любому актеру будет сложно его купить без поддержки большого бизнеса.

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