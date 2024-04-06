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​​​​​​​"Доктор Кто" по примеру Райана Рейнольдса хочет купить футбольный клуб в Англии

6 апреля 2024 13:35
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​"Доктор Кто" по примеру Райана Рейнольдса хочет купить футбольный клуб в Англии
Райан Рэйнольдс успешно вложился в футбол. Фото: nbcnews.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Успех футбольного клуба "Рэксхэм" не дает покоя звездам кино. Теперь все больше актеров хотят последовать примеру Райана Рэйнольдса, превратившего упадочную команду из низших лиг Англии в прибыльный бизнес лишь благодаря своему лицу и мудрому менеджменту.

Последовать примеру Рэйнольдса мечтает кинозвезда Мэтт Смит, но его планы еще более глобальны, передает Daily Star.

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Мэтт Смит
Звезда телесериалов Мэтт Смит. Фото: Billy Farrell/BFA/REX/Shutterstock

Кто такой Смит и чего он хочет

Имя Мэтта Смита пока не настолько узнаваемо как у Рэйнольдса, но его лицо хорошо знакомо фанатам телесериалов "Доктор Кто", "Корона" и "Дом Дракона" из вселенной "Игры престолов".

В сериале "Доктор Кто" он сыграл 11-го доктора, в "Короне" герцога Эдинбургского Филиппа, а в "Доме Дракона" Деймона Таргариена.

Смит рассказал, что мечтает о покупке родного клуба "Блэкберн" из Чемпионшипа. По его словам, он с детства болеет за "Роверс" и перед карьерой актера хотел стать футболистом.

При этом важно отметить, что с "Блэкберном" Смиту будет сложнее реализовать проект по примеру "Рэксхэма".

Рэйнольдс и Роб Макэлхенни пришли в футбол, чтобы купить за малые деньги клуб с историей и слабой инфраструктурой. Затраты были небольшими, и лицо "Дедпула" и "Зеленого Фонаря" помогло окупить его. Для покупки "Блэкберна" нужно намного больше средств, поскольку это мощный клуб с хорошей инфраструктурой. Любому актеру будет сложно его купить без поддержки большого бизнеса.

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футбол
Райан Рейнольдс
Рэксхэм
Блэкберн

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