Дочка Шацьких і дівчина Шапаренка показала себе в яскравому образі

Крістіна Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Донька легенди київського "Динамо" та збірної Узбекистану Максима Шацьких Крістіна знову продемонструвала яскравий образ. Цікаво, що дівчина також зустрічається із зіркою клубу Миколою Шапаренком.

Крістіна в Instagramопублікувала фото в новому образі.

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Крістіна Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Зазначимо, що дівчину активно веде соціальні мережі й в Instagram на неї підписані 16,8 тисяч фоловерів.

Який вигляд має донька Шацького та дівчина Шапаренка

У соцмережах Крістіна опублікувала нові фото в елегантному стилі. Можливо, цей образ можна назвати діловим.

Подібні класичні стилі пасують до зовнішності дівчини та підкреслюють її переваги.

Також стиль дівчини підкреслюють сонцезахисні окуляри, які з'являються на половині її знімків у соцмережах.

Крістіна Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Крістіна Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Максим Шацьких за свою кар'єру в "Динамо" Київ провів 328 матчів, де забив 141 м'яч і зробив 76 асистів. Після завершення кар'єри працював тренером у столичному клубі, допомагаючи Олександру Хацкевичу.

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