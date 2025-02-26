Дочь Шацких и девушка Шапаренко показала себя в ярком образе

Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Дочка легенды киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максима Шацких Кристина снова продемонстрировала яркий образ. Интересно, что девушка также встречается со звездой клуба Николаем Шапаренко.

Кристина фото в новом образе опубликовала в Instagram.

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Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Отметим, что девушку активно ведет социальные сети и в Instagram на нее подписаны 16,8 тысячи фолловеров.

Как выглядит дочь Шацкого и девушка Шапаренко

В соцсетях Кристина опубликовала новые фото в элегантном стиле. Возможно, этот образ можно назвать деловым.

Подобные классические стили подходят под внешность девушки и подчеркивают ее преимущества.

Также стиль девушки подчеркивают солнцезащитные очки, которые появляются на половине ее снимков в соцсетях.

Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Максим Шацких за свою карьеру в "Динамо" Киев провел 328 матчей, где забил 141 мяч и сделал 76 ассистов. После завершения карьеры работал тренером в столичном клубе, помогая Александру Хацкевичу.

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