Донька Василя Ломаченка виборола бронзу на турнірі з акробатики в Італії

Василь Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

У чемпіона світу з боксу за версією IBF в легкій вазі Василя Ломаченка талановита донька. В 13 років вона активно виступає в акробатиці.

До того ж вона отримує й міжнародне визнання, повідомили в Білгород-Дністровській міській раді.

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За інформацією міськради, 13-річна Вікторія Ломаченко виборола бронзову медаль на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики в Італії.

Змагання відбулися 27 квітня 2025 року та оцінювалися за сумою двох кваліфікаційних вправ і фіналу.

У жіночій парі з Ломаченко виступила 19-річна Анастасія Гаврилуца. Їх дует посів третє місце й отримав бронзову медаль.

Цей успіх став важливим досягненням для юної спортсменки, яка продовжує розвивати свою кар’єру в спортивній акробатиці.

Зазначимо, що 37-річний Ломаченко наразі заліковує свою травму спини. Промоутер українця Боб Арум вимагає від Василя визначитись: чи він завершує кар’єру, чи захищатиме титул.

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