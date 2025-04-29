Дочь Василия Ломаченко завоевала бронзу на турнире по акробатике в Италии

Василий Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

У чемпиона мира по боксу по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко талантливая дочь. В 13 лет она активно выступает в акробатике.

К тому же она получает и международное признание, сообщили в Белгород-Днестровском городском совете.

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По информации горсовета, 13-летняя Виктория Ломаченко завоевала бронзовую медаль на международном турнире по спортивной акробатике в Италии.

Соревнования, состоявшиеся 27 апреля 2025 года, оценивались по сумме двух квалификационных упражнений и финала.

В женской паре с Ломаченко выступила 19-летняя Анастасия Гаврилуца. Их дуэт занял третье место и получил бронзовую медаль.

Этот успех стал важным достижением для юной спортсменки, которая продолжает развивать свою карьеру в спортивной акробатике.

Отметим, что 37-летний Ломаченко сейчас залечивает свою травму спины. Промоутер украинца Боб Арум требует от Василия определиться: он завершает карьеру или будет защищать титул.

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