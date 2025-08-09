ПСЖ погодився продати Доннарумму — де гратиме воротар

Джанлуїджі Доннарумма на розминці. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма опинився на радарі "Манчестер Юнайтед". Він зацікавлений у переході в англійський клуб.

"ПСЖ" готовий відпустити італійця, встановивши ціну на рівні 26 млн фунтів стерлінгів, повідомляє Mirror.

Поведінка французького клубу стала сигналом для інших клубів, що голкіпер може скоро змінити прописку. Інтерес до Джанлуїджі Доннарумми проявляють не лише "МЮ", а й "Манчестер Сіті" та "Галатасарай". Хоча прямого бажання йти у воротаря немає. Він розглядає всі варіанти, якщо зможе отримати перспективний контракт.

Джанлуїджі Доннарумма витягує м'яч із воріт. Фото: Reuters/Hannah Mckay

"ПСЖ" знайшов заміну Доннаруммі

Капітан збірної Італії почав кар'єру в академії "Мілана" та швидко став зіркою, отримавши запрошення до національної команди. На Євро-2020 Доннарумма отримав звання найкращого гравця турніру. З 2021 року він захищає ворота "ПСЖ" і допомагає команді вигравати чемпіонати Франції, а тепер й Лігу чемпіонів.

Однак "ПСЖ" уже знайшов заміну одному з лідерів команди. Французький клуб заплатив 40 млн євро за футболіста "Лілля" Люку Шевальє, який після відходу італійця може зайняти місце у воротах парижан.

