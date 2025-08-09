Відео
Головна Спорт Доннарумма обрав клуб, у який хоче перейти з ПСЖ

Доннарумма обрав клуб, у який хоче перейти з ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 19:11
ПСЖ погодився продати Доннарумму — де гратиме воротар
Джанлуїджі Доннарумма на розминці. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма опинився на радарі "Манчестер Юнайтед". Він зацікавлений у переході в англійський клуб.

"ПСЖ" готовий відпустити італійця, встановивши ціну на рівні 26 млн фунтів стерлінгів, повідомляє Mirror.

Реклама
Читайте також:

Поведінка французького клубу стала сигналом для інших клубів, що голкіпер може скоро змінити прописку. Інтерес до Джанлуїджі Доннарумми проявляють не лише "МЮ", а й "Манчестер Сіті" та "Галатасарай". Хоча прямого бажання йти у воротаря немає. Він розглядає всі варіанти, якщо зможе отримати перспективний контракт.

Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуїджі Доннарумма витягує м'яч із воріт. Фото: Reuters/Hannah Mckay

"ПСЖ" знайшов заміну Доннаруммі

Капітан збірної Італії почав кар'єру в академії "Мілана" та швидко став зіркою, отримавши запрошення до національної команди. На Євро-2020 Доннарумма отримав звання найкращого гравця турніру. З 2021 року він захищає ворота "ПСЖ" і допомагає команді вигравати чемпіонати Франції, а тепер й Лігу чемпіонів.

Однак "ПСЖ" уже знайшов заміну одному з лідерів команди. Французький клуб заплатив 40 млн євро за футболіста "Лілля" Люку Шевальє, який після відходу італійця може зайняти місце у воротах парижан.

Нагадаємо, Сергій Ребров дав пораду Олександру Шовковському перед матчем-відповіддю "Динамо" з кіпрським "Пафосом".

Відомий спортивний стадіон у Дніпрі поступово руйнується, хоча ще недавно приймав важливі матчі.

Мозес Ітаума може стати наступним суперником Олександра Усика, це протистояння активно лобіюють у Саудівській Аравії.

Колишня дівчина Артема Мілевського показала свого нового чоловіка, яким теж виявився футболіст "Динамо".

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
