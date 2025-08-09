ПСЖ погодився продати Доннарумму — де гратиме воротар

Джанлуиджи Доннарумма на разминке. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма оказался на радаре "Манчестер Юнайтед". Он заинтересован в переходе в английский клуб.

"ПСЖ" готов отпустить итальянца, установив цену на уровне 26 млн фунтов стерлингов, сообщает Mirror.

Реклама

Читайте также:

Поведение французского клуба стало сигналом для других клубов, что голкипер может скоро изменить прописку. Интерес к Джанлуиджи Доннарумме проявляют не только "МЮ", но также "Манчестер Сити" и "Галатасарай". Хотя прямого желания уходить у вратаря нет. Он рассматривает все варианты, если сможет получить перспективный контракт.

Джанлуиджи Доннарумма вытаскивает мяч из ворот. Фото: Reuters/Hannah Mckay

"ПСЖ" нашел замену Доннарумме

Капитан сборной Италии начал карьеру в академии "Милана" и быстро стал звездой, получив приглашение в национальную команду. На Евро-2020 Доннарумма получил звание лучшего игрока турнира. С 2021 года он защищает ворота "ПСЖ" и помогает команде выигрывать чемпионаты Франции, а теперь и Лигу чемпионов.

Однако "ПСЖ" уже нашел замену одному из лидеров команды. Французский клуб заплатил 40 млн евро за футболиста "Лилля" Люку Шевалье, которые после ухода итальянца может занять место в воротах парижан.

Напомним, Сергей Ребров дал совет Александру Шовковскому перед ответным матчем "Динамо" с кипрским "Пафосом".

Известный спортивный стадион в Днепре постепенно разрушается, хотя еще недавно принимал важные матчи.

Мозес Итаума может стать следующим соперником Александра Усика, это противостояние активно лоббируют в Саудовской Аравии.

Бывшая девушка Артема Милевского показала своего нового мужчину, которым тоже оказался футболист "Динамо".