Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Доннарумма выбрал клуб, в который хочет перейти из ПСЖ

Доннарумма выбрал клуб, в который хочет перейти из ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 19:11
ПСЖ погодився продати Доннарумму — де гратиме воротар
Джанлуиджи Доннарумма на разминке. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма оказался на радаре "Манчестер Юнайтед". Он заинтересован в переходе в английский клуб.

"ПСЖ" готов отпустить итальянца, установив цену на уровне 26 млн фунтов стерлингов, сообщает Mirror.

Реклама
Читайте также:

Поведение французского клуба стало сигналом для других клубов, что голкипер может скоро изменить прописку. Интерес к Джанлуиджи Доннарумме проявляют не только "МЮ", но также "Манчестер Сити" и "Галатасарай". Хотя прямого желания уходить у вратаря нет. Он рассматривает все варианты, если сможет получить перспективный контракт. 

Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма вытаскивает мяч из ворот. Фото: Reuters/Hannah Mckay

"ПСЖ" нашел замену Доннарумме

Капитан сборной Италии начал карьеру в академии "Милана" и быстро стал звездой, получив приглашение в национальную команду. На Евро-2020 Доннарумма получил звание лучшего игрока турнира. С 2021 года он защищает ворота "ПСЖ" и помогает команде выигрывать чемпионаты Франции, а теперь и Лигу чемпионов. 

Однако "ПСЖ" уже нашел замену одному из лидеров команды. Французский клуб заплатил 40 млн евро за футболиста "Лилля" Люку Шевалье, которые после ухода итальянца может занять место в воротах парижан. 

Напомним, Сергей Ребров дал совет Александру Шовковскому перед ответным матчем "Динамо" с кипрским "Пафосом". 

Известный спортивный стадион в Днепре постепенно разрушается, хотя еще недавно принимал важные матчи. 

Мозес Итаума может стать следующим соперником Александра Усика, это противостояние активно лоббируют в Саудовской Аравии. 

Бывшая девушка Артема Милевского показала своего нового мужчину, которым тоже оказался футболист "Динамо". 

спорт футбол Манчестер Юнайтед ПСЖ Футбол трансферы Джанлуиджи Доннарума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации