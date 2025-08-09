ПСЖ погодився продати Доннарумму — де гратиме воротар

Доннарумма выбрал клуб, в который хочет перейти из ПСЖ
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма оказался на радаре "Манчестер Юнайтед". Он заинтересован в переходе в английский клуб.
"ПСЖ" готов отпустить итальянца, установив цену на уровне 26 млн фунтов стерлингов, сообщает Mirror.
Поведение французского клуба стало сигналом для других клубов, что голкипер может скоро изменить прописку. Интерес к Джанлуиджи Доннарумме проявляют не только "МЮ", но также "Манчестер Сити" и "Галатасарай". Хотя прямого желания уходить у вратаря нет. Он рассматривает все варианты, если сможет получить перспективный контракт.
"ПСЖ" нашел замену Доннарумме
Капитан сборной Италии начал карьеру в академии "Милана" и быстро стал звездой, получив приглашение в национальную команду. На Евро-2020 Доннарумма получил звание лучшего игрока турнира. С 2021 года он защищает ворота "ПСЖ" и помогает команде выигрывать чемпионаты Франции, а теперь и Лигу чемпионов.
Однако "ПСЖ" уже нашел замену одному из лидеров команды. Французский клуб заплатил 40 млн евро за футболиста "Лилля" Люку Шевалье, которые после ухода итальянца может занять место в воротах парижан.
