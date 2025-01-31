Мудрик і допінг — коли стануть відомі результати проби B

Гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Допінг-скандал за участі одного із найталановитіших українських футболістів не збавляє оборотів. Вже скоро він отримає своє продовження.

Гравець лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик очікує на результати допінг-проби B, і вже відомий приблизний час, коли вони з'являться, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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Від результатів проби B залежить остаточне рішення щодо гравця. У пробі А, нагадаємо, було знайдено мельдоній.

Коли будуть результати проби B

За даними джерел Бурбаса, відкриття проби B відбудеться на початку лютого. При цьому результати були запрошені більше місяця тому.

Інсайдер зазначив, що особливих сумнівів у тому, що друга проба покаже той самий результат, що і перша, немає, проте є певні сподівання.

За його словами, є певна надія на те, що концентрація мельдонія у пробі B буде меншою ніж у пробі А. І це може дати певний вплив на підсумкове рішення щодо Мудрика.

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