Мудрик и допинг — когда станут известны результаты пробы B

Игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Допинг-скандал с участием одного из самых талантливых украинских футболистов не сбавляет оборотов. Уже скоро он получит свое продолжение.

Игрок лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик ожидает результаты допинг-пробы B, и уже известно примерное время, когда они появятся, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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От результатов пробы B зависит окончательное решение по игроку. В пробе А, напомним, был найден мельдоний.

Когда будут результаты пробы B

По данным источников Бурбаса, открытие пробы B состоится в начале февраля. При этом результаты были запрошены более месяца назад.

Инсайдер отметил, что особых сомнений в том, что вторая проба покажет тот же результат, что и первая, нет, однако есть определенные надежды.

По его словам, есть определенная надежда на то, что концентрация мельдония в пробе B будет меньше, чем в пробе А. И это может дать определенное влияние на итоговое решение по Мудрику.

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