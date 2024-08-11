Дорощук оцінив свій рекорд та виступ на Олімпіаді в Парижі

Олег Дорощук у фіналі Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Олег Дорощук став ще одним українським легкоатлетом, який може занести в актив участь на Олімпіаді-2024. Спортсмен єдиним серед чоловіків кваліфікувався у фінал зі стрибків у висоту.

Дорощук перевершив власний рекорд і фінішував на 6 місці, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Український спортсмен Олег Дорощук посів шосте місце у фіналі турніру зі стрибків у висоту серед чоловіків на Олімпіаді у Парижі. Для кваліфікації легкоатлету вистачило стрибка на 2.24 метри, натомість у фіналі він встановив особистий рекорд та стрибнув на 2.31 метра.

Олег Дорощук перед стрибком. Фото: Reuters/Alina Smutko

Дорощук задоволений виступом

Легкоатлет, який представляє Кіровоградську область, дебютував на Олімпійських іграх. Він став єдиним українцем, якому вдалося виступити у чоловічому фіналі.

Олег Дорощук посів шосте місце та встановив особистий рекорд. Він використав дві спроби та підкорив планку висотою 2.31 метра. Спортсмен зізнався, що отримав задоволення від участі у турнірі. Він ще не брав участі у таких змаганнях та насолоджувався кожною хвилиною на Олімпіаді-2024.

"Після того, як я підкорив висоту 2.27 метра, відчув, що по техніці все склалося чудово. У мене вийшло добре стрибнути, але проблема була в тому, що я чіпляв п'ятою поперечину. Але потім справа пішла, я увійшов у тонус. Зрозумів, що можна встановити рекорд. Треба було взяти й висоту 2.34, але, напевно, вже трохи розслабився", — розповів Дорощук.

Українець зазначив, що у нього ще будуть змагання цього сезону. І на них він може спробувати покращити своє досягнення.

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