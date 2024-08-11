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Дорощук объяснил, как ему удалось установить новый рекорд на Олимпиаде-2024

11 августа 2024 13:26
Валерий Ковалевич - Редактор
Дорощук оценил свой рекорд и выступление на Олимпиаде в Париже
Олег Дорощук в финале Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерий Ковалевич - Редактор

Олег Дорощук стал еще одним украинским легкоатлетом, который может занести себе в актив участие на Олимпиаде-2024. Спортсмен единственным среди мужчин квалифицировался в финал по прыжкам в высоту. 

Дорощук превзошел собственный рекорд и финишировал на 6 месте, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Украинский спортсмен Олег Дорощук занял шестое место в финале турнира по прыжкам в высоту среди мужчин на Олимпиаде в Париже. Для квалификации легкоатлету хватило прыжка на 2.24 метра, зато в финале он установил личный рекорд и прыгнул на 2.31 метра. 

Олег Дорощук
Олег Дорощук перед прыжком. Фото: Reuters/Alina Smutko

Дорощук доволен выступлением 

Легкоатлет, который представляет Кировоградскую область, дебютировал на Олимпийских играх. Он стал единственным украинцем, которому удалось выступить в мужском финале. 

Олег Дорощук занял шестое место и установил личный рекорд. Он использовал две попытки и покорил планку высотой 2.31 метра. Спортсмен признался, что получил удовольствие от участия в турнире. Он еще не участвовал в таких соревнованиях и наслаждался каждой минутой на Олимпиаде-2024.

"После того, как я покорил высоту 2.27 метра, почувствовал, что по технике все сложилось замечательно. У меня получилось хорошо прыгнуть, но проблема была в том, что я цеплял пяткой перекладину. Но потом дело пошло, я вошел в тонус. Понял, что можно установить рекорд. Надо было взять и высоту 2.34, но наверно уже немного расслабился", — рассказал Дорощук.

Украинец отметил, что у него еще будут соревнования в этом сезоне. И на них он может попытаться улучшить свое достижение. 

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Легкая атлетика прыжки в высоту Олег Дорощук

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