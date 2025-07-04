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Головна Спорт Дорощук пропустить етап Діамантової ліги в Монако через проблеми

Дорощук пропустить етап Діамантової ліги в Монако через проблеми

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 11:01
Дорощук не виступить у Монако — названо причину пропуску турніру
Олег Дорощук під час турніру. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Український стрибун у висоту Олег Дорощук не виступить на етапі Діамантової ліги в Монако, який відбудеться 11 липня. Спортсмен повідомив, що змушений призупинити участь у сезоні через проблеми з коліном.

У коментарі "Суспільне Спорт" Дорощук розповів, що біль у коліні турбував його давно.

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Український легкоатлет Олег Дорощук знову не зможе виступити на престижному етапі Діамантової ліги. Один із фаворитів турніру страждає від травми, якій раніше не надавав серйозного значення.

"У мене завжди щось боліло, прикладав лід — і все минало", — зазначив спортсмен.

Олег Дорощук
Стрибок Олега Дорощука. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Проблеми Дорощука

За словами легкоатлета, на етапі в Римі він відчув дискомфорт уже на розминці. Медики порадили дати зв'язкам відновитися, а тренери ухвалили рішення не підвищувати інтенсивність: замість змагань Олег знову працює над базою.

Раніше на етапі Діамантової ліги в Римі Дорощук посів друге місце з результатом 2,30 м — це його найкращий старт поточного літа. Однак потім він пропустив командний чемпіонат Європи в Мадриді й тепер знявся і з етапу в Монако.

Змагання в Монако відбудуться 11 липня, стрибки у висоту у чоловіків розпочнуться о 20:55 за київським часом. Участь українців у секторі поки що під питанням.

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спорт Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Олег Дорощук
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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