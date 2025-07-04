Дорощук не выступит в Монако — названа причина пропуска турнира

Олег Дорощук во время турнира. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, который состоится 11 июля. Спортсмен сообщил, что вынужден приостановить участие в сезоне из-за проблем с коленом.

В комментарии "Суспільне Спорт" Дорощук рассказал, что боль в колене беспокоила его давно.

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"У меня всегда что-то побаливало, прикладывал лед — и все проходило", — отметил спортсмен.

Прыжок Олега Дорощука. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Проблемы Дорощука

По словам легкоатлета, на этапе в Риме он почувствовал дискомфорт уже на разминке. Медики посоветовали дать связкам восстановиться, а тренеры приняли решение не повышать интенсивность: вместо соревнований Олег снова работает над базой.

Ранее на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Дорощук занял второе место с результатом 2,30 м — это его лучший старт текущего лета. Однако затем он пропустил командный чемпионат Европы в Мадриде и теперь снялся и с этапа в Монако.

Соревнования в Монако пройдут 11 июля, прыжки в высоту у мужчин начнутся в 20:55 по киевскому времени. Участие украинцев в секторе пока под вопросом.

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