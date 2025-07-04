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Главная Спорт Дорощук пропустит этап Бриллиантовой лиги в Монако из-за проблем

Дорощук пропустит этап Бриллиантовой лиги в Монако из-за проблем

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 11:01
Дорощук не выступит в Монако — названа причина пропуска турнира
Олег Дорощук во время турнира. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, который состоится 11 июля. Спортсмен сообщил, что вынужден приостановить участие в сезоне из-за проблем с коленом.

В комментарии "Суспільне Спорт" Дорощук рассказал, что боль в колене беспокоила его давно.

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Украинский легкоатлет Олег Дорощук снова не сможет выступить на престижном этапе Бриллиантовой лиги. Один из фаворитов турнира страдает от травмы, которой раньше не придавал серьезного значения.

"У меня всегда что-то побаливало, прикладывал лед — и все проходило", — отметил спортсмен. 

Олег Дорощук
Прыжок Олега Дорощука. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Проблемы Дорощука

По словам легкоатлета, на этапе в Риме он почувствовал дискомфорт уже на разминке. Медики посоветовали дать связкам восстановиться, а тренеры приняли решение не повышать интенсивность: вместо соревнований Олег снова работает над базой.

Ранее на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Дорощук занял второе место с результатом 2,30 м — это его лучший старт текущего лета. Однако затем он пропустил командный чемпионат Европы в Мадриде и теперь снялся и с этапа в Монако.

Соревнования в Монако пройдут 11 июля, прыжки в высоту у мужчин начнутся в 20:55 по киевскому времени. Участие украинцев в секторе пока под вопросом.

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спорт Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Олег Дорощук
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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