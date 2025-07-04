Дорощук не выступит в Монако — названа причина пропуска турнира

Дорощук пропустит этап Бриллиантовой лиги в Монако из-за проблем
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, который состоится 11 июля. Спортсмен сообщил, что вынужден приостановить участие в сезоне из-за проблем с коленом.
В комментарии "Суспільне Спорт" Дорощук рассказал, что боль в колене беспокоила его давно.
Украинский легкоатлет Олег Дорощук снова не сможет выступить на престижном этапе Бриллиантовой лиги. Один из фаворитов турнира страдает от травмы, которой раньше не придавал серьезного значения.
"У меня всегда что-то побаливало, прикладывал лед — и все проходило", — отметил спортсмен.
Проблемы Дорощука
По словам легкоатлета, на этапе в Риме он почувствовал дискомфорт уже на разминке. Медики посоветовали дать связкам восстановиться, а тренеры приняли решение не повышать интенсивность: вместо соревнований Олег снова работает над базой.
Ранее на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Дорощук занял второе место с результатом 2,30 м — это его лучший старт текущего лета. Однако затем он пропустил командный чемпионат Европы в Мадриде и теперь снялся и с этапа в Монако.
Соревнования в Монако пройдут 11 июля, прыжки в высоту у мужчин начнутся в 20:55 по киевскому времени. Участие украинцев в секторе пока под вопросом.
Напомним, Александру Шовковскому предстоит решить несколько проблем в "Динамо" в новом сезоне.
У Руслана Ротаня есть идеи, которые могут изменить исход сил в украинской Премьер-лиге.
Элина Свитолина будет противостоять Элизе Мертенс в третьем круге женского теннисного турнира на Уимблдоне.
Александр Зинченко готовится к трансферу — на него претендуют клубы из зарубежных чемпионатов.
Читайте Новини.LIVE!