Олег Дорощук виграв срібло на турнірі в Густопече

Дорощук здобув важливу медаль на міжнародному турнірі
В чеському Густопече пройшов етап Континентального туру в приміщенні. На турнірі виступив український стрибун у висоту Олег Дорощук.
Українець виграв другу поспіль нагороду в цьому зимовому сезоні, повідомило видання "Суспільне Спорт".
Чергова медаль Дорощука
Український легкоатлет здобув срібну медаль, що стало кращим результатом серед українців. В секторі також виступили Дмитро Нікітін та Вадим Кравчук.
Дорощук боровся за золоту медаль на висоті 2.28 м з корейцем Ву Санхьоком. але так її й не взяв. До цього він безпомилково підкорив п'ять планок. Другу позицію йому забезпечила планка — 2.25 м.
Кравчук взяв 2.13 м, 2.18 м та 2.22 м, але не зміг перестрибнути 2.25 м. Він посів восьму позицію.
Нікітін з другої спроби підкорив 2.25 м й завдяки цьому став шостим.
1. Ву Санхьок (Республіка Корея) — 2.31 м
2 .Олег Дорощук (Україна) — 2.28 м
3. Рьоїті Акамацу (Японія) — 2.25 м
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6. Дмитро Нікітін (Україна) — 2.25 м
8. Вадим Кравчук (Україна) — 2.22 м
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