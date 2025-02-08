Олег Дорощук выиграл серебро на турнире в Густопече

Дорощук завоевал важную медаль на международном турнире
В чешском Густопече прошел этап Континентального тура в помещении. На турнире выступил украинский прыгун в высоту Олег Дорощук.
Украинец выиграл вторую подряд награду в этом зимнем сезоне, сообщило издание "Суспільне Спорт".
Очередная медаль Дорощука
Украинский легкоатлет получил серебряную медаль, что стало лучшим результатом среди украинцев. В секторе также выступили Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук.
Дорощук боролся за золотую медаль на высоте 2.28 м с корейцем Ву Санхьоком, но так ее и не взял. До этого он безошибочно покорил пять планок. Вторую позицию ему обеспечила планка — 2.25 м.
Кравчук взял 2.13 м, 2.18 м и 2.22 м, но не смог перепрыгнуть 2.25 м. Он занял восьмую позицию.
Никитин со второй попытки покорил 2.25 м и благодаря этому стал шестым.
1. Ву Санхёк (Республика Корея) - 2.31 м.
2. Олег Дорощук (Украина) - 2.28 м
3. Рёити Акамацу (Япония) - 2.25 м
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6. Дмитрий Никитин (Украина) - 2.25 м
8. Вадим Кравчук (Украина) - 2.22 м
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